Canelo tendría próximo rival; ¿Quién es Christian M'billi y cuál es su récord?

El día de ayer, Mike Coppinger del medio especializado Ring Magazine, reveló que el próximo rival de Saúl "Canelo" Álvarez sería Christian Mbilli. La pelea se llevaría a cabo en septiembre del año presente con el título de WBC de peso supermediano en juego en Riad. El pugilista camerunés franco-canadiense se convertiría en el primer rival del Canelo tras su derrota contra Terence Crawford y la competencia llegaría tras la recuperación de su lesión.

La revista que difundió la información es propiedad del jeque árabe Turki Alalshikh, quien mantiene un acuerdo bajo contrato sobre las próximas peleas del Canelo. El medio adelantó que la cartelera será denominada "México contra el Mundo". Entonces, Canelo buscará recuperar el trono en las 168 libras frente al retador número uno de los supermedianos en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

¿Quién es Christian M'billi y cuál es su récord?

Nacido el 26 de abril de 1995, Christian M'billi Assomo-Hallier alias "la pantera asesina", es un boxeador profesional de 31 años de edad. Representa tanto a Camerún como a Canadá. Actualmente ostenta un historial de 29 victorias, de las cuales 24 han sido por la vía del nocaut. Hasta el momento solo se registra una derrota en su carrera. Cabe destacar que el potencial enfrentamiento contra Canelo representaría su primera pelea contra un excampeón mundial, por lo que el reto podría catapultar su perfil y ponerlo dentro de la élite del boxeo.

Esta sería la tercera pelea del "Canelo" bajo el contrato millonario firmado con el jeque árabe Turki Alalshikh para realizar diversas peleas de alto calibre protagonizadas por el tapatío. En ese sentido, el primer combate del mexicano fue contra el cubano William Scull en territorio árabe. Mientras que la segunda fue la mencionada derrota contra Terrence Crawford.

Con ello, Saúl "Canelo" Álvarez llegaría a su encuentro con M'billi con 63 victorias, de las cuales 39 han sido por nocaut, tres derrotas y dos empates.

M'billi ya se había apuntado como rival del Canelo

El deseo de M'billi por enfrentar al ídolo tapatío no es nuevo. En diversas entrevistas previas, el pugilista franco-camerunés dejó claras sus intenciones de medirse ante la élite de las 168 libras. "Voy a demostrarle al mundo que soy el próximo oponente del Canelo", declaró M'billi a la revista The Ring, añadiendo que su objetivo principal siempre ha sido "ser el campeón y el número uno de la división".

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB