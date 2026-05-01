La F1 retoma la temporada 2026 con cambios en su reglamento

Tras el vertiginoso arranque de la temporada 2026 en Australia, China y Japón, la FIA ha decidido no esperar más para intervenir en su propio reglamento que rige a la Fórmula 1.

Aprovechando el parón forzado de un mes, la FIA y los equipos han aprobado una serie de modificaciones técnicas que entrarán en vigor a partir del Gran Premio de Miami de este fin de semana.

El objetivo es claro: rescatar el espectáculo que la excesiva dependencia de la energía eléctrica comenzó a asfixiar en las primeras tres citas del calendario.

Al inicio de este año, la categoría estrenó unidades de potencia con un balance del 50% eléctrico y 50% de combustión interna. Sin embargo, las carreras iniciales revelaron un defecto crítico denominado “superclipping”.

Bajo los lineamientos originales, el sistema de recuperación de energía (ERS) estaba limitado a 250 kW, lo que obligaba a los pilotos a dejar de acelerar a mitad de las rectas para poder recargar las baterías. Esta situación generaba una pérdida de velocidad punta artificial y frustrante, impidiendo rebases naturales y obligando a una gestión de energía que penalizaba el ritmo de carrera.

Nuevos lineamientos en la unidad de potencia

Para corregir este fenómeno, a partir de este fin de semana en Miami se han implementado cambios profundos en la gestión del ERS. El ajuste más significativo es el aumento en la potencia de recarga, que pasa de los 250 kW iniciales a los 350 kW. Este incremento permite que el coche recupere energía de forma mucho más agresiva y rápida, evitando que el piloto tenga que “levantar el pie” del acelerador en tramos de alta velocidad.

A la par de esta medida, el límite de energía recuperada por vuelta se ha ajustado de 8 MJ a 7 MJ. Aunque la cifra es menor, la intención es obligar a una entrega de potencia más constante y menos errática.

Además, la potencia adicional para rebases se ha estandarizado en un máximo de 150 kW, buscando que las batallas en pista sean más equilibradas y no dependan de diferencias de velocidad peligrosas entre un auto que despliega energía y otro que la cosecha.

Ajustes clave al reglamento de la F1

Gestión de energía

Reducción del “clipping” (pérdida de potencia en rectas):

De caídas severas (~6 s) a un rango menor (~2-4 s).

Aumento de potencia del sistema eléctrico (MGU-K): De 250 kW a 350 kW.

Menor necesidad de ahorro extremo de energía (lift and coast).

Ajuste en clasificación: Energía disponible baja de 8 MJ a 7 MJ.

Impacto en pista

Mayor capacidad de atacar durante toda la vuelta.

Menor dependencia de la gestión electrónica.

Ritmo más constante y carreras más competitivas.

Seguridad

Sistema que detecta falta de potencia en arrancadas.

Alerta luminosa para evitar choques por alcance.

Control del uso de potencia para reducir diferencias peligrosas.

Actividades del Gran Premio de Miami

Hoy

Práctica libre: 10:00 horas

Calificación sprint: 14:30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 10:00 horas

Calificación: 14:00 horas

Domingo 3 de mayo

Gran Premio 14:00 horas

Max Verstappen. El piloto de Red Bull es uno de los más duros críticos del reglamento actual de la F1. AFP

Los pilotos no son optimistas

La Fórmula 1 retoma actividad en el Gran Premio de Miami tras un parón atípico de cinco semanas, tiempo que la FIA aprovechó para introducir ajustes reglamentarios, particularmente en la gestión de la potencia eléctrica, uno de los puntos más criticados por los pilotos en el arranque de la temporada.

Las primeras reacciones, sin embargo, distan de ser optimistas. Max Verstappen fue contundente al minimizar el impacto de los cambios: “Es una caricia”, sentenció el neerlandés, dejando claro que las modificaciones son insuficientes para resolver el problema de fondo. “No es lo que necesitamos para poder ir realmente a fondo”, añadió, al tiempo que insistió en la necesidad de transformaciones más profundas rumbo a 2027.

En la misma línea, Lewis Hamilton cuestionó el papel de los pilotos en la toma de decisiones. “No tenemos un asiento en la mesa”, afirmó el británico, subrayando que, aunque existe diálogo con la FIA, la influencia real es limitada. El siete veces campeón abogó por una colaboración más directa: “Háblennos, podemos trabajar juntos”.

Verstappen reconoció avances en la comunicación, pero también dejó ver que el proceso apenas comienza. “Es un punto de partida”, dijo, confiando en que a futuro los pilotos tengan mayor peso en la construcción del reglamento.

Por su parte, Charles Leclerc relativizó tanto el impacto de las nuevas reglas como de las actualizaciones técnicas que varios equipos presentarán en Miami. El monegasco considera que Mercedes mantiene ventaja clara y difícilmente será alcanzada en el corto plazo.

Así, entre escepticismo y expectativas moderadas, los pilotos coinciden: los ajustes son un paso, pero están lejos de ser la solución definitiva.

AP