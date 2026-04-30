El cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX dejó un sabor sumamente amargo en las gradas del Estadio AKRON, pero la atención mediática se centró rápidamente en la Comisión de Arbitraje, que respaldó firmemente a Katia Itzel García tras su actuación en el tenso duelo de Chivas vs Xolos, según reveló el periodista y experto en la materia David Medrano.

Durante esta decisiva Jornada 17 del Clausura, la silbante tomó una decisión crucial en el área que cambió el rumbo del partido, generando un intenso debate entre aficionados, exárbitros y especialistas deportivos en todo el país que exigían una aclaración inmediata .

El reporte de David Medrano

Fue el reconocido periodista quien reveló desde sus redes sociales la postura interna del organismo rector del arbitraje mexicano. Medrano detalló que los altos mandos evaluaron detenidamente los audios del VAR y las múltiples tomas televisivas, concluyendo de manera unánime que la marcación de la jueza central fue totalmente apegada al reglamento vigente de la FIFA y no ameritaba ningún tipo de sanción .

Información compartida por David Medrano. X / @medranoazteca

Esta contundente ratificación desactiva de inmediato las severas críticas que surgieron en diversas plataformas digitales y programas de análisis tras el silbatazo final del encuentro. La dirigencia arbitral consideró que el posicionamiento físico de la colegiada fue óptimo para apreciar la infracción en tiempo real, demostrando una gran autoridad en un escenario de altísima presión donde el Guadalajara buscaba desesperadamente el liderato en su ascenso a la Liguilla de esta temporada.

¿Qué pasó exactamente en la cancha del Estadio AKRON?

El vibrante encuentro culminó con un doloroso empate que frustró las aspiraciones del equipo local, un resultado que estuvo directamente influenciado por la jugada que desató la controversia en la recta final. Los jugadores rojiblancos reclamaron airadamente la marcación, pero la jueza mantuvo su postura inicial sin titubear en ningún momento, apoyada de forma constante por sus asistentes en las bandas y por la revisión silenciosa desde la cabina de videoarbitraje, confirmando su jerarquía.

��PENAL del tamaño del Akron a favor de @Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volúmen de su cuerpo el jugador de @Xolos

❌️Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama gato Ortiz.

Se los dije, no es ciencia. Mal la designación para… pic.twitter.com/ihaDiFe0BI— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 26, 2026

La árbitra se encontraba a escasos metros de la acción, manteniendo un ángulo visual totalmente despejado para juzgar el contacto. El diálogo con los encargados del VAR fue rápido, claro y conciso, evitando demoras innecesarias que enfriaran el ritmo del partido.

El reto de las mujeres en el arbitraje

La designación de mujeres en partidos de alto calibre sigue consolidándose como un acierto estructural y progresivo dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) . El respaldo institucional hacia su trabajo no solo valida su innegable capacidad técnica y preparación física, sino que también envía un mensaje contundente de cero tolerancia hacia las descalificaciones infundadas que cuestionan su profesionalismo en el terreno de juego ante los ojos de miles de aficionados.

Finalmente, el aval otorgado a la silbante sienta un precedente de suma importancia para la inminente "Fiesta Grande" del futbol nacional.

Hasta el final de la edición de esta nota, la Comisión de Árbitros no ha emitido ningún comunicado oficial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF