La etapa decisiva de la Liga MX ya está en marcha con el arranque de la Liguilla. Este sábado 2 de mayo, en punto de las 19:00 horas, el Estadio Universitario será el escenario del encuentro de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde Tigres se medirá ante Chivas en busca de dar el primer golpe de la serie.

Con un cruce que anticipa emociones, intensidad y momentos de alta tensión, ambos equipos saldrán al terreno de juego con el objetivo de conseguir una ventaja importante antes del compromiso de vuelta, en el que se definirá al equipo que avanzará a las Semifinales.

¿Cómo llegan Chivas y Tigres a este partido?

Tigres buscará hacer valer su condición de local y el respaldo de su afición para tomar ventaja en esta serie de Cuartos de Final. Luego de asegurar su presencia en la Fiesta Grande, el conjunto regiomontano tiene por delante una eliminatoria exigente frente a uno de los equipos más consistentes de la Liga MX en este certamen, con la necesidad de conseguir un resultado positivo en casa para mantener firmes sus aspiraciones al título antes de visitar Guadalajara. La fase regular del torneo la culminó en la séptima posición de la Tabla General.

Del otro lado, Chivas llega al norte del país con la intención de confirmar el nivel que mostró durante gran parte de la fase regular, periodo en el que se mantuvo en los primeros puestos de la clasificación y se consolidó como uno de los protagonistas del torneo, en el que cerró la primera parte en el segundo escalón de la clasificación.

Acostumbrados a competir en escenarios de alta exigencia, los felinos intentarán disputar una serie inteligente que les permita tomar el control desde el primer capítulo y llegar con mejores condiciones al compromiso de vuelta en el Estadio AKRON. Mientras tanto, el conjunto rojiblanco afronta esta Liguilla con el objetivo de poner fin a una sequía de casi nueve años sin conquistar el título de campeón del futbol mexicano.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Chivas de la Liguilla - Liga MX

Los aficionados que quieran seguir de cerca este duelo de Liguilla del Torneo Clausura 2026 podrán hacerlo mediante distintas opciones de transmisión. El encuentro contará con cobertura en diversas plataformas, incluyendo televisión abierta, señales de paga y servicios de streaming, lo que permitirá seguir cada detalle del partido desde diferentes dispositivos.

Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 19:00 horas

Sábado 2 de mayo, 19:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, FOX, aztecadeportes.com, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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