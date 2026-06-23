¿Memo Ochoa debe jugar vs. Chequia? Tuca Ferreti haría esto si fuera el Vasco Aguirre

Con el pase a dieciseisavos asegurado, la Selección Mexicana enfrenta un dilema crucial este miércoles 24 de junio ante Chequia. ¿Es momento de rotar? Para Ricardo "Tuca" Ferretti, la respuesta es clara: Guillermo Ochoa debe ser titular, una decisión que podría definir el futuro del Tri en el Mundial 2026.

El escenario ideal para el regreso de Ochoa

El equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre llega al último duelo de la fase de grupos con la tranquilidad absoluta de haber ganado sus dos primeros compromisos. Este cómodo escenario abre la oportunidad a revalorar tácticas sin comprometer la clasificación.

Hasta el momento, Raúl "Tala" Rangel se ha consolidado como el guardián inamovible del arco nacional, mostrando seguridad bajo los tres postes. Sin embargo, la nula actividad del veterano de 40 años genera dudas legítimas sobre su ritmo competitivo si se le requiere de urgencia en la siguiente fase.

Durante su reciente participación en la mesa de análisis del programa Futbol Picante de la cadena ESPN, el Tuca Ferretti lanzó una opinión sumamente contundente. El experimentado exestratega considera que alinear a Ochoa no responde a un capricho mediático, sino a una necesidad estratégica vital de cara a la etapa de eliminación directa.

La advertencia de Ferretti al Vasco Aguirre

“Para mí no se me hace demasiado arranque”. "Tiene experiencia", señaló Ferretti. Su argumento principal es cuidar el lugar del portero titular durante los próximos y decisivos encuentros y prevenir riesgo ante una posible lesión o una suspensión.

El técnico multicampeón de la Liga MX fue muy claro al plantear un escenario desafortunado que podría cambiar el rumbo del partido: "Dios no lo quiera, si el Tala tiene algún problema de lesión, pues entra Ochoa sin tener ningún minuto", mencionó. Esta inactividad prolongada podría costar demasiado caro en instancias donde un error significa volver a casa.

Por ello, Ferretti ve con muy buenos ojos que el histórico guardameta sume minutos de competencia real este miércoles 24 de junio. Mantener a los suplentes en óptimo ritmo futbolístico es una regla de oro no escrita en torneos cortos y de altísima exigencia física y mental como lo es la Copa del Mundo.

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México peleará por coronarse ante Chequia

La decisión final recaerá exclusivamente en el Vasco Aguirre, un entrenador que históricamente ha manejado el vestidor con extrema cautela y colmillo. Darle la titularidad a Ochoa frente a la República Checa no solo sería un movimiento estratégico, sino también un reconocimiento a su jerarquía dentro del grupo de jugadores.

El esperado duelo contra Chequia del próximo miércoles 24 de junio no solo definirá si el equipo logra el paso perfecto en la fase de grupos, sino que pondrá a prueba la gestión integral de la Selección por parte del cuerpo técnico. La afición mexicana espera que el equipo defienda con orgullo la camiseta nacional en el campo de juego.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS