La FIFA anunció oficialmente este martes 23 de junio que la jornada del lunes congregó a un total de 288 mil 7 espectadores. Esta cifra monumental se convierte en el mayor número de aficionados reunidos en un solo día en toda la historia de la competición. El Mundial 2026 ha destacado por varias razones, como al ser el primer Mundial con tres sedes conjuntas: Estados Unidos, México y Canadá; por otro lado, la jornada de ayer maximizó la emoción de los aficionados en el partido de Argentina contra Austria, donde la selección de Argentina pasó a dieciseisavos de lugar gracias a la majestuosa actuación de Lionel Messi, quien regaló el 2-0 en la jornada futbolística y además se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Por si no fuera poco, se agrega como el día con mayor asistencia en la historia de los Mundiales.

El epicentro del récord: Nueva York y Dallas

Este día, con la mayor asistencia en la historia de los Mundiales, se comenzó a escribir en el partido de Noruega y Senegal. Disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el partido fue punto de encuentro de 80 mil 633 seguidores.

Por su parte, el estadio de Dallas no se quedó atrás y reunió a 70 mil 649 personas para el duelo entre Argentina y Austria. Los aficionados fueron testigos de una actuación legendaria de Lionel Messi; anotó los dos tantos del triunfo de los albicelestes.

San Francisco y Filadelfia completan la hazaña

La pasión futbolística también destacó en el estadio de la bahía de San Francisco. Allí, 68 mil 371 espectadores vivieron en directo el emocionante enfrentamiento entre Jordania y Argelia, donde el conjunto africano logró rescatar tres puntos de oro tras venir de atrás en el marcador.

El cuarto pilar de este récord se cimentó en el estadio de Filadelfia, que recibió a 68 mil 324 aficionados. Este público presenció la contundente goleada de Francia sobre Irak, un resultado que selló la clasificación del equipo europeo a los dieciseisavos de final del torneo.

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Este récord absoluto demuestra el creciente interés por el fútbol en Norteamérica y la capacidad organizativa de las sedes. La infraestructura estadounidense ha permitido que la Copa del Mundo 2026 alcance cifras de taquilla nunca antes vistas en el deporte rey.

Con el torneo avanzando hacia sus fases más críticas, la FIFA mantiene altas expectativas sobre la asistencia futura. Este récord de 288 mil 7 espectadores en un solo día quedará grabado en la historia de los Mundiales, destacando la gran asistencia, ya que ver a figuras internacionales en su máximo esplendor justifica plenamente la masiva movilización de seguidores hacia los distintos recintos deportivos del país en este Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Con información de EFE.

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