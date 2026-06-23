El cierre perfecto en casa: México vs Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

México se convirtió en el primer país clasificado a los dieciseisavos de final de la FIFA World Cup 2026™. Lo hizo en dos partidos, con dos victorias, portería en cero y una contundencia que el país no había visto en décadas.

Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el partido inaugural del Estadio Ciudad de México, seguidos del tanto decisivo de Luis Romo en Guadalajara ante Corea del Sur. Seis puntos, liderato absoluto del Grupo A y un ascenso al lugar 11 del ranking FIFA, por encima de Colombia y de Estados Unidos.

Mañana miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, la Selección Nacional de México regresa al Estadio Ciudad de Mexico para cerrar la Fase de Grupos ante Chequia. La oportunidad es única: terminar la primera fase con nueve puntos, tres victorias y la certeza de que los dieciseisavos también se jugarán en casa, ante la afición que ha empujado al equipo desde el primer minuto.

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx , donde la victoria de la Selección Nacional de México aparece con una línea de -103, mientras que la de la Selección de Chequia cuenta con momio de +245. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +275.

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Y en medio de esta racha histórica, Caliente.mx celebra junto al país un momento que también le es propio: convertirse en Official Supplier de la FIFA World Cup 2026™, la primera casa de apuestas mexicana en lograrlo.

Un acuerdo extraordinario que posiciona a una marca nacida en México en la máxima vitrina del deporte mundial, y que se vive precisamente aquí, en el único país que alberga un Mundial por tercera vez en su historia.

Este Mundial no solo se vive en el estadio. Se vive en las calles, en los parques, en cada rincón de una ciudad que late al ritmo del fútbol. México ya escribió dos páginas extraordinarias en este torneo. Mañana, ante su propia gente, tiene la oportunidad de escribir la más grande.

