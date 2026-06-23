La FIFA analizará si mantiene las pausas de hidratación en futuros Mundiales tras la experiencia del torneo de 2026. El presidente del organismo, Gianni Infantino, defendió la medida pese a las críticas por las interrupciones adicionales y aseguró que incluso podrían beneficiar la intensidad y el espectáculo de los partidos.

Infantino defiende las pausas de hidratación en el Mundial

La FIFA considerará mantener las pausas de hidratación en futuros mundiales pese a la reacción adversa por las interrupciones adicionales durante los partidos en el torneo de este año.

Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol, defendió la decisión de introducir las pausas —que se producen a mitad de cada tiempo— y señaló el martes que podrían estar ofreciendo más entretenimiento a los aficionados.

Indicó que la FIFA analizará qué hará en torneos futuros "basándose en esta experiencia". Sin embargo, ante las críticas que apuntan a que las pausas funcionan como una forma encubierta de insertar publicidad o tiempos muertos al estilo estadounidense, Infantino sostuvo que las interrupciones han tenido efectos positivos.

"Quizá el entrenador pueda reevaluar ciertas situaciones, corregir ciertos errores", dijo Infantino a SNTV.

"Los jugadores descansan un poco y vuelven a toda velocidad. Bueno, ¿eso es necesariamente malo? Quizá sea bueno".

La intensidad de los partidos, uno de los argumentos de la FIFA

El dirigente también destacó el ritmo mostrado por los equipos durante el torneo.

"Y también vemos la intensidad de los partidos. Nunca hemos visto 90 minutos en un torneo como este jugados con tanta intensidad".

"Hasta el último segundo del partido, los jugadores atacan y demás", continuó. "Y quizá, quizá no, pero quizá también sea un poco gracias a esta pequeña pausa que tienen los jugadores y después pueden volver al campo y mostrar lo que pueden hacer".

El Mundial 2026 ha destacado por el espectáculo, la cantidad de goles y las actuaciones de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Además, los debutantes Cabo Verde y Curazao han dado algunas sorpresas, pese a los temores de que la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones afectara la calidad.

Las críticas por las interrupciones en los partidos

La mayor controversia del torneo ha sido la introducción de pausas de hidratación en todos los encuentros, independientemente de la sede o las condiciones climáticas.

Las interrupciones han provocado abucheos, especialmente en partidos disputados en estadios con techo y aire acondicionado, como Atlanta.

Infantino afirmó que mantener las pausas en todos los partidos responde a criterios de equidad deportiva.

"Si usáramos pausas de hidratación solo en aquellos partidos en los que hiciera demasiado calor y no en los otros, daríamos una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o a algunos equipos", explicó.

"¿Por qué el entrenador tendría la oportunidad de influir en el juego en un partido solo porque hace calor y en otro partido en el que hace un poco menos de calor no tendría esa oportunidad?"

Infantino descarta mayores ingresos por las pausas comerciales

El presidente de la FIFA también rechazó que el organismo esté obteniendo mayores ganancias gracias al incremento de pausas comerciales.

Según explicó, los contratos se firmaron antes de la introducción de las pausas de hidratación.

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Saber más

La FIFA evaluará mantener las pausas de hidratación en próximos Mundiales.

Las interrupciones se realizan a mitad de cada tiempo.

Gianni Infantino considera que ayudan a mantener la intensidad de los partidos.

La medida ha recibido críticas y abucheos en algunos estadios.

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