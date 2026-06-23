La cuenta regresiva para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 está por llegar a su fin. El duelo se disputará este martes 23 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara, por lo que los aficionados que cuentan con boletos deberán planificar con anticipación su llegada para evitar contratiempos y aprovechar al máximo el ambiente previo al encuentro.

Conocer el horario de apertura de las puertas y los detalles de acceso será clave para disfrutar sin prisas de todas las actividades alrededor del estadio y vivir una de las grandes fiestas del futbol. A continuación, te contamos a qué hora abrirá el inmueble y todo lo que debes tomar en cuenta antes del silbatazo inicial.

El horario en que abrirán las puertas del Estadio Guadalajara HOY

Para este partido de esta noche en Guadalajara, la organización ha establecido de manera oficial que las puertas del estadio abrirán exactamente a las 16:00 horas.

Esta decisión de abrir con cuatro horas de anticipación al silbatazo inicial no es una simple casualidad. Busca que los miles de aficionados locales y visitantes tengan un ingreso fluido, seguro y completamente organizado.

X / @Gdl2026

Llegar temprano es la principal recomendación que emiten las autoridades. Esto permite que los controles de seguridad perimetrales y la validación electrónica de las entradas se realicen de manera ordenada y sin prisas.

Además, agilizar tu ingreso te dará la enorme tranquilidad de ubicar tu asiento asignado sin la presión del tiempo en tu contra. El objetivo principal de la organización es que el aficionado sea el centro de la experiencia desde el primer minuto en que pisa el recinto.

La logística de un evento de esta magnitud requiere la colaboración activa de todos los asistentes. Preparar tu partido implica salir de tu casa o de tu hotel con la debida antelación, contemplando el tráfico habitual de los días de juego.

¿Qué es la experiencia de la Última Milla?

Al llegar a las inmediaciones del recinto deportivo, los seguidores de Colombia y la República Democrática del Congo no solo encontrarán un estadio de futbol, sino un verdadero festival cultural y deportivo.

La organización ha preparado meticulosamente la denominada Última Milla, un recorrido peatonal diseñado para ir elevando la emoción de los fans antes de cruzar los torniquetes de acceso.

En este trayecto rumbo al partido, los asistentes podrán ser parte de diversas activaciones de patrocinadores, zonas de hidratación, venta de mercancía oficial y experiencias exclusivas pensadas para toda la familia.

Todo este colorido entorno se enmarca en el ambiente único de la que ha sido catalogada por los organizadores como la sede más mexicana del torneo, haciendo una clara referencia a la ciudad de Guadalajara.

La campaña oficial Somos 26 busca precisamente integrar la rica cultura local, la gastronomía y la hospitalidad con la pasión internacional que desborda el futbol en cada rincón del planeta.

Caminar por la Última Milla es la oportunidad perfecta para tomar fotografías para el recuerdo, convivir pacíficamente con aficionados de otras nacionalidades y empaparse del auténtico espíritu mundialista.

El partido clave en el Grupo K

El silbatazo inicial del partido está programado para las 20:00 horas. El partido comenzará exactamente a la hora indicada en tu boleto, por lo que estar sentado en tu lugar con suficiente antelación es fundamental para no perderte absolutamente nada de la acción.

Colombia y RD Congo afrontarán este duelo con realidades distintas dentro del Grupo K. El combinado cafetero llega como líder del sector tras sumar tres puntos en su presentación, mientras que los africanos buscarán mantener vivas sus aspiraciones luego de rescatar un empate en su debut.

La Selección de Colombia encabeza la clasificación con tres unidades, gracias a una victoria en la que consiguió tres goles a favor y recibió uno. Este resultado le permite ocupar la primera posición y llegar con confianza a la segunda jornada de la fase de grupos.

Por su parte, RD Congo suma un punto después de igualar en su primer compromiso. El conjunto africano registra un gol anotado y uno recibido, estadísticas que comparte con Portugal, selección con la que se encuentra igualado en unidades. En tanto, Uzbekistán ocupa el último lugar del sector sin puntos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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