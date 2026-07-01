MEMES ya calientan el México vs Inglaterra previo a los octavos de final

La rivalidad entre México e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A unos días del esperado duelo de octavos de final del Mundial 2026, las redes sociales se inundaron de memes con los que aficionados de ambas selecciones han calentado el ambiente, recurriendo al humor para burlarse del rival y demostrar su confianza de cara a uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase eliminatoria.

México e Inglaterra se medirán en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase de eliminación directa el próximo domingo 5 de julio a las 06:00 pm. El Tricolor llega con el impulso de haber eliminado a Ecuador en la ronda previa el 30 de junio, mientras que el conjunto inglés hizo lo propio tras vencer a la República Democrática del Congo en su partido este 1 de julio.

Estos son algunos de los memes que ya han comenzado a compartirse en redes sociales.

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La ya muy viral platilla del meme de Mbappé con distintas camisas de diversas selecciones y distintivos de dichos países, ahora recreada con con la camiseta del Tri y señalando que vengará a sus hermanos argentinos.

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En este mundial las alusiones de varias batallas entre personajes de anime con los partidos del mundial ha estado muy presentes, en esta ocasión ya están haciendo referencia a la batalla de unos personajes de Jujutsu Kaisen con el duelo entre la selección mexicana y la inglesa.

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Nunca falta las divertidas imágenes realizadas con IA que nos plantea escenarios muy curiosos e interesantes, como esta que nos muestra las diferentes formas en las que los futbolistas se hidratan en la pausa de hidratación: los ingleses en su típica hora del té, y los mexicanos tomando refrescos en bolsita.

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Más allá del boleto a los cuartos de final, el encuentro representa una prueba de alto nivel para la Selección Mexicana, que buscará dar un golpe de autoridad frente a una de las potencias del fútbol europeo. Para Inglaterra, el compromiso también supone confirmar su etiqueta de favorito y mantener el paso hacia la conquista de su segundo título mundial.

Mientras llega el silbatazo inicial, los aficionados ya disputan su propio partido en redes sociales, donde el ingenio y el humor han convertido los memes en el primer capítulo de un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

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KR