Charros no encuentran respuesta y pierden la doble cartelera en Durango

Los Charros de Jalisco no encontraron la forma de reaccionar en el segundo juego de la doble cartelera y volvieron a caer ante Caliente de Durango, ahora por pizarra de 4-3, en el Estadio Francisco Villa. Con este resultado, la novena duranguense aseguró la serie , mientras que los albiazules quedaron obligados a ganar el tercer compromiso para evitar la barrida.

A diferencia del primer encuentro, el segundo duelo fue mucho más cerrado y disputado de principio a fin. Sin embargo, Caliente volvió a aprovechar sus oportunidades ofensivas y castigó en los momentos clave para inclinar la balanza a su favor.

La ofensiva local hizo daño desde el tercer rollo con un rally de tres carreras, producto de un par de sencillos y un doble que exhibieron la falta de control del abridor Michael Boyle. El derecho trabajó tres entradas y un tercio, lapso en el que permitió cuatro carreras y seis imparables, además de recetar tres ponches, actuación que terminó por costarle la derrota.

Charros comenzó a despertar en la cuarta entrada gracias a Kyle Garlick , quien conectó un doble que impulsó a Jared Walsh a tierra prometida y, posteriormente, un rodado de out de Yadiel Hernández fue suficiente para que el propio Garlick llegara al plato y redujera la diferencia.

No obstante, Durango volvió a responder gracias a un cuadrangular solitario de Elier Hernández, una carrera que terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro. Jalisco todavía apretó el marcador cuando Garlick apareció una vez más con un sencillo productor, pero el sólido relevo de los locales apagó cualquier intento de remontada en la recta final del compromiso.

Cabe recordar que ambos juegos de este miércoles se disputaron a siete entradas debido a la doble cartelera. La serie continuará este jueves con el tercer enfrentamiento, programado a las 19:10 horas y a nueve innings, donde Charros buscará reencontrarse con la victoria y evitar salir barrido de Durango .

SV