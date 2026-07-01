De cara al emocionante choque en el que la Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra en los octavos de final este domingo, los reflectores apuntan directamente al máximo referente del la Selección de Inglaterra: Harry Kane. Lo que para muchos es un enfrentamiento inédito, para el delantero británico representa un reencuentro con un país que lo vio dar sus primeros destellos de grandeza cuando apenas era un adolescente.

El origen: Un torneo juvenil en tierras tapatías

La conexión de Kane con México se remonta a su etapa formativa en las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur. Cuando apenas tenía 15 años de edad, Harry realizó el viaje transatlántico con la categoría juvenil de los Spurs para participar en uno de los torneos internacionales de fuerzas básicas más prestigiosos de América Latina, celebrado precisamente en la ciudad de Guadalajara.

En aquel entonces, lejos de los reflectores mundiales y los contratos millonarios, Kane pisó las canchas tapatías buscando ganarse un lugar en el competitivo sistema del futbol inglés. Quienes siguieron de cerca aquel torneo juvenil relatan que el británico ya mostraba ser un buen jugador dentro de la cancha.

Un reencuentro con el futbol azteca

Hoy, casi dos décadas después de aquella experiencia en Jalisco, la realidad es diametralmente opuesta. Harry Kane regresa a territorio mexicano no como una promesa en formación, sino como una superestrella consagrada, líder goleador y la principal amenaza para las aspiraciones del Tri en esta Copa del Mundo 2026.

El delantero ha mencionado en diversas ocasiones que las giras internacionales durante su juventud fueron fundamentales para forjar su carácter competitivo. Aquella experiencia en Guadalajara le sirvió para conocer de primera mano la intensidad, la pasión y el estilo aguerrido que caracteriza al futbol mexicano, un conocimiento que sin duda pondrá en práctica en el próximo cruce mundialista.

El desafío para el Tricolor

El enfrentamiento ante Kane representa la prueba de fuego definitiva para la defensa de la Selección Mexicana. Detener a un jugador de su jerarquía requerirá de una concentración absoluta y un planteamiento táctico impecable durante los 90 minutos.

Mientras el país entero se paraliza a la espera del silbatazo inicial, la historia del capitán inglés sirve como un recordatorio poético de lo pequeño que puede ser el mundo del futbol. Aquel chico de 15 años que corría por las canchas de Guadalajara es hoy el gigante al que México debe derribar para seguir soñando con la gloria en su propio Mundial.

NG