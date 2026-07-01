Entrenador de Cabo Verde se entera del fallecimiento de su padre en conferencia de prensa tras derrota con Inglaterra (VIDEO)

El director técnico de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras ofrecía la conferencia de prensa posterior a la derrota de 2-1 frente a Inglaterra en los octavos de final.

La comparecencia ante los medios transcurría con normalidad hasta que el jefe de prensa de la selección congoleña interrumpió la sesión para informar públicamente sobre el fallecimiento del padre del estratega francés y expresarle sus condolencias.

Visiblemente afectado y sorprendido por la forma en que se dio a conocer la noticia, Desabre abandonó de inmediato la sala de prensa sin responder más preguntas, poniendo fin a una conferencia que había iniciado con el análisis de la eliminación mundialista.

El jefe de prensa de RD Congo le anuncia a Sebastien Desabre, el DT, que su papá había fallecido durante el partido vs Inglaterra y le da su pésame.



“Gracias” es lo único que alcanza a decir y se termina la conferencia.



Increíble momento. ������ pic.twitter.com/lvYoGRphaJ— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

Un Mundial histórico para el Congo

Más allá de la derrota ante Inglaterra, la República Democrática del Congo firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo bajo la dirección de Desabre.

Los Leopardos disputaron su primer Mundial desde 1974, anotaron por primera vez en el torneo, consiguieron su primera victoria y alcanzaron por primera vez una ronda de eliminación directa , resultados que consolidaron el proyecto encabezado por el técnico francés desde su llegada al banquillo en 2022.

¿Quién es Sébastien Desabre?

Nacido el 2 de agosto de 1976 en Valence, Francia, Sébastien Desabre ha desarrollado gran parte de su carrera como entrenador en el futbol africano. Tras iniciar su trayectoria en categorías amateurs de su país, dirigió clubes como ASEC Mimosas, Coton Sport, Espérance de Tunis, Wydad AC y Pyramids FC, además de trabajar en ligas de Angola, Argelia y Emiratos Árabes Unidos.

Entre 2017 y 2019 estuvo al frente de la selección de Uganda, a la que clasificó a la Copa Africana de Naciones y llevó hasta los octavos de final.

En 2022 asumió el mando de la República Democrática del Congo con la misión de devolver al país a una Copa del Mundo después de 50 años de ausencia. Cumplió ese objetivo al clasificar al equipo para el Mundial de 2026 y conducirlo a la mejor participación de su historia.

La eliminación frente a Inglaterra puso fin al sueño mundialista de los Leopardos, pero el legado deportivo de Desabre quedó respaldado por los resultados obtenidos.

SV