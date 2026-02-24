Luego de que, lamentablemente, un corredor falleciera el pasado domingo en el Medio Maratón de Guadalajara a causa de complicaciones de salud, la directora general de COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo, hizo un atento llamado a las y los atletas que participarán el próximo domingo 17 de mayo en el Medio Maratón de Zapopan para que se realicen un chequeo médico y se aseguren de estar en óptimas condiciones antes de competir en una prueba tan demandante como un 21K.

“Todo lo que es nuestro cuerpo del área de salud nos apoya tanto con las ambulancias, los paramédicos, policías motorizados y pie a tierra. Pero nosotros también hacemos un llamado a la ciudadanía a que prioricen su salud, inclusive en nuestra cédula les pedimos que manifiesten las condiciones en las que están. Sabemos que es muy personal y cada uno debe de saber cuáles son sus alcances y cómo están en materia de salud".

“Dentro de la organización del Medio Maratón estamos preparados para poder atender cualquier contingencia o circunstancia que se pueda presentar, pero sí hago un llamado para que todos los atletas tengan esa conciencia de primero hacerse un chequeo previo a exponerse a los límites que conlleva un Medio Maratón”, señaló Galindo.

Asimismo, señaló que ya están afinando los últimos detalles para dar a conocer toda la información de este magno evento internacional en el que esperan que 8 mil corredores salgan a recorrer las principales vialidades de la ciudad de Zapopan.

“Estamos trabajando en lo en los últimos detalles de nuestro Medio Maratón. Por ahí ya hemos sacado parte de la imagen que utilizaremos durante esta carrera. Obviamente, también ya tenemos la apertura de las inscripciones, vamos con muy buen número, ya superamos las seis mil inscripciones. Sabemos que vamos para ocho mil y que, sin duda, para el 17 de mayo alcanzaremos la meta”, finalizó la directora.

SV