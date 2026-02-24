La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) evalúa el viaje de su selección a México para disputar el 28 de marzo un partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026, debido a la "delicada situación" de ese país por la violencia.

La federación informó este martes 24 de febrero en un comunicado que "sigue de forma permanente y atenta" la situación en México.

"La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y determinantes para seguir la situación", indica el texto.

ESPECIAL / FPF

Ante eso, cualquier decisión que tome será tras un monitoreo "permanente" en colaboración con el ejecutivo luso y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con la que aseguró que mantiene "excelentes relaciones institucionales y contactos regulares".

"La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", dijo la FPF.

Más allá de servir de preparación para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y EU el próximo verano, está previsto que el encuentro entre el equipo portugués y el mexicano sirva para reabrir el Estadio Azteca tras su remodelación.

La FPF aseguró que se sintió "honrada" con la invitación para participar en la reapertura de ese emblemático estadio y que espera "con ilusión" la celebración del encuentro "por su simbolismo e importancia en el marco de la preparación de la selección nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa".

Lo que pide Portugal a sus ciudadanos en México

Ayer lunes, el gobierno de Portugal aconsejó a sus ciudadanos que se encuentren en México evitar los traslados innecesarios, ante la escalada de violencia tras el abatimiento el domingo 22 de febrero de uno de los capos más buscados, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró hoy martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante el Mundial 2026 en Guadalajara, ciudad cercana al epicentro de la violencia en el país tras la muerte de "El Mencho", ocurrida en el municipio de Tapalpa.

México acogerá el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica el 11 de junio en la CDMX, y también tendrá varios encuentros en Guadalajara y Monterrey.

*Con información de EFE

OF