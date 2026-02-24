El Atlético de Madrid mostró su versión contundente este martes en casa, goleando 4-1 al Brujas de Bélgica (global 7-4) y sellando su pase a los Octavos de Final de la Champions League , donde sí o sí tendrán que viajar a Inglaterra contra Liverpool o Tottenham. El debut del mexicano Obed Vargas en la competencia será para otra ocasión, pues permaneció en la banca .

Luego de un partido de matices en casa del Brugge, los colchoneros cerraron filas ante un equipo que toda la serie fue osado, hasta que los controlaron los madrileños. La primera mitad acabó en empate 1-1, tras el primero de la noche de Alexander Sorloth y la respuesta de Joel Ordóñez, quien marcó un autogol la semana pasada, consiguiendo una pequeña revancha personal.

Johnny Cardoso le devolvió la sonrisa al "Cholo" Simenone y levantó el ánimo en el Metropolitano a los tres minutos del segundo tiempo, en el que también acababa de entrar el estadounidense. A 15 minutos del final, cuando los belgas metían presión en busca del empate, un contragolpe entre Antoine Griezmann, que pasó a Ademola Lookman y que envió Sorloth al fondo de la red, bajó todos los ánimos de los visitantes .

Remontar el marcador ya parecía una hazaña y al 87', el noruego concretó su gran noche con un remate en el área chica a un centro de Matteo Ruggeri, poniendo el último clavo en el ataúd de los belgas y evitando una noche de brujas en Madrid.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF