Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 8 que van por televisión abierta

La actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa sin pausa y, luego del choque de alto voltaje entre Cruz Azul y Chivas, la atención se traslada a la Jornada 8 . Más allá de lo que ocurra en la cancha, buena parte del interés de la afición gira en torno a la transmisión de los encuentros, especialmente aquellos que podrán seguirse sin costo a través de televisión abierta.

Para esta fecha, cinco compromisos estarán disponibles en señal abierta. El viernes 27 de febrero, el duelo entre Mazatlán y Pachuca (19:00 horas), así como el enfrentamiento entre Juárez y Atlas (21:00 horas), se transmitirán por Azteca 7. Para el sábado 28, la cartelera abierta incluye Toluca frente a Chivas (17:00 horas) por la misma señal; mientras que Monterrey ante Cruz Azul (19:00 horas) y América contra Tigres (21:00 horas) irán por Canal 5. Se trata de partidos con peso específico tanto por la jerarquía de sus planteles como por su incidencia directa en la tabla.

El resto de la jornada se repartirá entre sistemas de paga y plataformas digitales . El viernes, Querétaro vs Santos (19:00 horas) y Tijuana vs Pumas (21:00 horas) se verán por Fox One. El sábado, Atlético San Luis frente a Puebla (17:00 horas) estará disponible en Disney+, ViX Premium y ESPN, mientras que León contra Necaxa (19:00 horas) también se emitirá por Fox One. Esta distribución confirma el esquema mixto de transmisiones que caracteriza actualmente al futbol mexicano.

En el plano competitivo, Chivas llega como líder general con 18 puntos, seguido de cerca por Cruz Azul con 16 y Pumas con 15, lo que añade tensión a sus respectivos compromisos. En contraste, Juárez y Mazatlán apenas acumulan cuatro unidades, mientras que Santos Laguna atraviesa un inicio adverso con solo un punto. Así, la Jornada 8 no solo ofrece una amplia oferta televisiva en señal abierta, sino también enfrentamientos determinantes en la pelea por la clasificación y en la lucha por salir del fondo de la tabla.

SV