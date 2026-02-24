El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que no existe ningún riesgo de que México pierda alguna de sus sedes para la Copa Mundial 2026 y aseguró que la FIFA no tiene intención de realizar cambios en la organización del torneo, tras los eventos de seguridad registrados el pasado domingo 22 de febrero, derivados del abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Durante la ceremonia por el Día de la Bandera, el mandatario estatal desmintió versiones que señalaban posibles modificaciones en las sedes mexicanas y subrayó que las tres continúan firmes.

"No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026. Ayer se sostuvo una conferencia con el encargado de la FIFA en México, Jürgen Mainka, a quien se le informó sobre los acontecimientos recientes y las acciones emprendidas. No existe ninguna intención de retirar sedes al país" , señaló.

Pablo Lemus explicó que el diálogo con el representante del organismo rector del futbol mundial permitió aclarar dudas y reiterar que no hay señales de alerta respecto a Guadalajara.

Asimismo, rechazó la información difundida en algunos medios sobre un supuesto riesgo para la capital jalisciense. Señaló que se trata de versiones falsas y recordó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó públicamente que las tres sedes nacionales se mantienen sin cambios rumbo a 2026.

"Hay mucha información falsa y que desafortunadamente algunos medios la han tomado. Quiero compartir con ustedes cuál es la realidad, escuchaba un medio en la mañana que decía que Guadalajara estaba en riesgo de perder el Mundial: completamente falso. La propia Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) lo acaba de anunciar en la Mañanera", concluyó el mandatario de Jalisco.

