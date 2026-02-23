México vs Islandia sigue en pie y con aficionados

A pesar de la incertidumbre generada por la situación de seguridad en el país, el partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia sigue en pie. Tras los eventos de inseguridad registrados el domingo 22 de febrero, se llegó a especular sobre una posible cancelación, especialmente tras la suspensión del duelo de Liga MX entre Querétaro y FC Juárez.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las autoridades locales confirmaron que el encuentro se realizará este miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Corregidora , contando con un operativo de seguridad reforzado para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Al no ser Fecha FIFA, el "Vasco" Aguirre contará exclusivamente con elementos de la Liga MX, destacando figuras como Roberto "Piojo" Alvarado, Luis Ángel Malagón y la joven sensación Armando "Hormiga" González.

Por otro lado, en una tarde marcada por el contraste entre la tensión nacional y la pasión deportiva, la Selección Mexicana de Futbol brindó un momento de cercanía y calidez a sus seguidores . Este lunes, el hotel de concentración del conjunto tricolor en la capital queretana se convirtió en el epicentro de una fiesta improvisada, donde los jugadores y el cuerpo técnico decidieron romper filas para convivir directamente con la afición.

Desde tempranas horas, cientos de seguidores se congregaron a las afueras del inmueble con la esperanza de ver a sus ídolos. La respuesta del equipo nacional fue contundente: tras finalizar su primera sesión de entrenamiento, los seleccionados dedicaron gran parte de la tarde a firmar autógrafos y tomarse fotografías. El ambiente, cargado de peticiones de "selfies" y gritos de aliento, sirvió como un bálsamo ante las dudas que rodearon la realización del encuentro debido a los recientes hechos de inseguridad en la región.

El propio Javier "Vasco" Aguirre encabezó el gesto . Con su característico estilo directo y cercano, el estratega no solo accedió a las fotografías, sino que se detuvo a intercambiar palabras con los presentes, reafirmando el compromiso del equipo de brindar un espectáculo de calidad este miércoles. Entre los jugadores más solicitados destacaron Armando "Hormiga" González, quien vive su primer llamado bajo este formato, y Marcel Ruiz, quien recibió una ovación especial por su pasado con los Gallos Blancos de Querétaro.

Mientras tanto, en lo deportivo, el plantel realizó trabajos de recuperación y táctica fija a puerta cerrada en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR). Aguirre ha dejado claro que, aunque no cuenta con los "europeos", este grupo tiene la misión de demostrar que la base local está lista para pelear por un puesto en la lista final del Mundial 2026.

