El día de ayer, Chivas Femenil anunció la incorporación de la mediocampista Mayra Pelayo rumbo al Clausura 2026. El club rojiblanco busca regresar a ser uno de los principales contendientes ante el torneo del próximo año en la Liga MX Femenil.

La mediocampista californiana de 28 años de edad viene de jugar un par de años en el Club Tijuana Femenil, en el que logró anotar hasta en ocho ocasiones durante el Clausura 2023. Sin embargo, en marzo de 2025 sufrió una fuerte lesión debido a la ruptura de ligamento cruzado interior.

Pelayo también disputó un par de años en el acérrimo rival Club América Femenil, antes de llegar al club fronterizo. Su historial de clubes incluye al equipo de University of Florida Gator, así como el Club Deportivo Parquesol.

Las actuaciones en Xolas le han traído llamados a la Selección femenina de futbol de México e incluso fue parte de la convocatoria para disputar la Pinatar Cup, poco antes de su lesión.

¿Cómo juega Mayra Pelayo?

Como mencionamos, Mayra Pelayo juega en el medio campo. Es diestra y cuenta con gran técnica de golpeo tanto para asistir a sus compañeras como para disparar desde lejos. A su vez, su control le permite salir de situaciones complejas y completar pases en escenarios de presión alta. Una de las virtudes que destaca el comunicado de Chivas Femenil sobre Mayra Pelayo es que es capaz de explotar los carriles interiores para jugar en corto y abonar a la circulación de su equipo.

La seleccionada mexicana nació en California, Estados Unidos, pero es de padres mexicanos, lo que le permite cumplir con la regla para jugar en Chivas Femenil.

Como dato adicional, en 2024 estuvo nominada al Premio Marta al mejor gol por la anotación que logró en el triunfo de México frente a Estados Unidos en la Copa Oro W de dicho año.

