Este jueves 11 de diciembre, Chivas ha dado a conocer la salida de Javier “Chicharito” Hernández por segunda ocasión. En un comunicado oficial, el club Guadalajara reconoció que Javier Hernández “ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel”.

Javier Hernández y su segunda fase en Guadalajara

El oriundo de Guadalajara es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano reconocido a nivel internacional.

Con Chivas, en su primera etapa, conquistó el Torneo Apertura 2006 de la Liga MX y el de goleo individual del Bicentenario 2010 antes de emprender una carrera internacional.

Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Mundiales organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) , mismas en las que es actualmente reconocido como el segundo máximo goleador mexicano, con cuatro tantos.

La despedida en redes sociales

Desde el perfil oficial de Chivas, el club Guadalajara despidió con mucho cariño y reconocimiento a “Chicharito”. Acompañó una fotografía suya con un entrañable mensaje: “ El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante. ”

