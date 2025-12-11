Un sinfín de quejas y memes inundan las redes sociales luego de que se agolparan miles de compradores para acceder a la plataforma Fanki en búsqueda de comprar boletos para el México vs Portugal programado para el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el renovado Estadio Azteca.

Luego de que el día de ayer, la propia boletera cancelara la preventa tal y como estaba agendad, este jueves 11 de diciembre, la experiencia fue igual de decepcionante para muchos usuarios. A diferencia del pasado jueves, la página permitió el ingreso sin inconvenientes. No obstante, muchos potenciales compradores denunciaron que tras terminar la espera de la fila virtual al llegar su turno la página se ponía en blanco, impidiendo ingresar a la compra de boletos.

Algunos otros sí pudieron acceder a la selección de los asientos, no obstante al intentar realizar la compra o marcaba error o no cargaba como debería. Por ello mismo, al igual que ayer, muchos usuarios de X etiquetaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para poner atención al respecto y solicitar tomar acciones.

En ese sentido, la organización respondió el día de ayer ante la confusión generada por los errores en la preventa. El día de ayer, la Profeco instó a Fanki a "brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces". Sin embargo, hasta el momento la Profeco no ha reaccionado a las quejas de los usuarios suscitadas este jueves 11 de diciembre.

A poco menos de dos horas de la apertura de la Preventa, Fanki señaló que la venta de boletos en esta etapa se había agotado. La publicación tanto en X como en Instagram eliminó la posibilidad de registrar comentarios.

No obstante, las redes sociales se encuentran repletas de memes y quejas ante este nuevo intento de acceder a un boleto para el partido de preparación entre la Selección Mexicana y la de Portugal.

Estos son los mejores memes por la preventa agotada en Fanki para el México vs Portugal

