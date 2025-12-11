Este jueves la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) abrió la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se realizará a través de un sorteo aleatorio, disponible hasta el martes 13 de enero a las 11:00 horas.

Los aficionados pueden registrarse en la página oficial de la venta de boletos de FIFA, el momento de inscripción no afectará las probabilidades de resultar seleccionados. Los precios de los boletos se mantienen fijos durante toda esta fase.

A diferencia de los procesos anteriores, por primera vez, los seguidores podrán solicitar boletos para partidos individuales con información completa sobre enfrentamientos, sedes y fechas de la fase de grupos.

Los solicitantes aprobados recibirán un correo electrónico y el cobro se realizará automáticamente en febrero; las aprobaciones pueden ser parciales según disponibilidad.

De igual manera, quienes busquen experiencias premium pueden adquirir paquetes de hospitality o paquetes de viaje completos con transporte, alojamiento y vuelos. Los boletos también estarán disponibles en el Mercado de Reventa de la FIFA a partir del 15 de diciembre.

Te recomendamos: Toluca y Tigres van por la gloria en una final sin precedentes

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF