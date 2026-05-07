Los Charros de Jalisco dejaron escapar la oportunidad de asegurar la serie ante los Algodoneros de Unión Laguna y terminaron sufriendo una dolorosa derrota de 12-1 en el segundo duelo disputado en el estadio Panamericano. La novena albiazul fue ampliamente superada tanto en el pitcheo como en la ofensiva, en una noche para el olvido frente a su afición.

El encargado de abrir el encuentro por Jalisco fue César Gómez, quien cargó con el descalabro tras una salida de cinco entradas en las que permitió tres carreras, concedió cuatro pasaportes y recetó tres chocolates.

Aunque logró contener parcialmente a la ofensiva lagunera en varios episodios, el descontrol terminó por complicarle el panorama desde los primeros innings y dejó a los Charros cuesta arriba en el marcador.

Del otro lado, Jaime Barría lució dominante sobre la lomita y neutralizó por completo a la ofensiva jalisciense. El serpentinero de Unión Laguna trabajó siete entradas completas en las que limitó el daño a una sola anotación, mostrando certeza y efectividad en cada uno de sus disparos.

La única carrera de Charros llegó gracias a un sencillo productor de Donny Sands, quien evitó la blanqueada en una jornada en la que el bateo local simplemente no encontró respuestas. Fuera de esa acción, la ofensiva albiazul fue apagada inning tras inning y nunca pudo generar una reacción real.

El bullpen tampoco logró contener a los visitantes. Juan Robles, Daniel Federman y José Montijo desfilaron por el montículo, pero todos permitieron carreras que terminaron por convertir el encuentro en una auténtica paliza.

Para cerrar la noche, Julián Escobedo conectó un grand slam en el último episodio que selló las 12 carreras definitivas de los Algodoneros.

Este jueves 7 de mayo a las 19:30 horas, Charros buscará imponerse en el tercer compromiso para quedarse con la serie.