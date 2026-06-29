'Matador' Hernández reveló que charla técnica de Javier Aguirre provocó la eliminación contra EU

La eliminación de la Selección Mexicana ante su acérrimo rival, Estados Unidos, en una Copa del Mundo sigue siendo una de las heridas más profundas en la historia del balompié nacional.

Años después de aquel doloroso episodio, Luis "El Matador" Hernández ha roto el silencio para señalar directamente el momento exacto en el que se perdió ese crucial encuentro, apuntando hacia la preparación mental y la estrategia previa al partido.

De acuerdo con las declaraciones del exdelantero mexicano, el partido no se empezó a perder sobre el terreno de juego , sino mucho antes de que los futbolistas siquiera pisaran la cancha.

Hernández reveló con frustración que la derrota se gestó desde el vestidor , específicamente durante la charla técnica impartida por el entonces entrenador del combinado nacional, Javier Aguirre.

La soberbia en el vestidor y el aprendizaje de Javier Aguirre

Para Luis Hernández, el ambiente previo al enfrentamiento estuvo marcado por una actitud sumamente perjudicial para el plantel.

El exjugador confesó que el equipo saltó a la cancha con una gran soberbia , un factor que terminó por pasarles factura.

Al recordar la gestión de Javier Aguirre, quien en ese momento vivía su primera experiencia mundialista como director técnico, “El Matador” expresó su deseo de que el estratega, quien hoy en día sigue activo en los banquillos en su tercera etapa con el tricolor, haya aprendido de los errores cometidos en aquella ocasión .

Hernández describió su incredulidad ante lo que se vivió en la previa, asegurando que se quedó sorprendido al escuchar las palabras y el planteamiento que se dieron antes de disputar el encuentro.

"No puedo estar escuchando esto" , recordó haber pensado en ese momento de tensión.

El dolor de una eliminación que se gestó desde la charla técnica

Dentro de la exitosa carrera de Luis Hernández, son muy pocos los episodios que le han dejado un sabor amargo .

Sin embargo, el exgoleador fue categórico al señalar que la eliminación contra la escuadra de las barras y las estrellas es una de las dos únicas cosas que realmente le duelen de su paso por el fútbol mexicano.

Al ser cuestionado sobre los detalles específicos de lo que ocurrió dentro del vestidor y qué fue exactamente lo que se dijo en esa charla técnica que terminó por sepultar las aspiraciones de la Selección Mexicana, Hernández prefirió mantener la discreción .

A pesar de la insistencia sobre el porqué de la derrota y los errores de Javier Aguirre, el exdelantero sentenció de manera tajante que es algo que simplemente no va a revelar, dejando el misterio de las palabras exactas que costaron la eliminación , pero reafirmando que el partido se perdió desde la charla técnica de su entrenador.

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