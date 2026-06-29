Mientras cientos de fotógrafos buscaban la mejor ubicación a pie de cancha para capturar las imágenes del Mundial, la fotógrafa francesa Florence Pernet encontró una forma completamente distinta de contar la historia.

Sin acreditación para ingresar a los estadios, Pernet convirtió la pantalla de su televisor en su escenario de trabajo y, con una propuesta visual que rompió con lo convencional, terminó conquistando las redes sociales e incluso llamando la atención de una federación nacional.

Una trayectoria de élite en el deporte

A lo largo de su carrera, esta realizadora visual ha colaborado con importantes organizaciones deportivas y marcas internacionales. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, así como proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

También ha participado en torneos de tenis de prestigio como Roland-Garros y diversos eventos de la ATP, además de desarrollar campañas para reconocidas marcas deportivas como Adidas, Nike, Lacoste, Hoka y Mizuno.

Su trabajo se caracteriza por un estilo dinámico y creativo , capaz de capturar la intensidad del deporte y transmitir la emoción de cada momento a través de imágenes de gran calidad.

El fenómeno viral en redes sociales

Sin embargo, durante la más reciente Copa del Mundo llamó la atención por un motivo muy distinto. La fotógrafa no recibió una acreditación para trabajar desde los estadios, situación que la llevó a buscar una alternativa para seguir documentando el torneo.

Lejos de quedarse al margen, Pernet decidió fotografiar los partidos desde la pantalla de su televisor, pero con una propuesta visual única y original que rápidamente conquistó las redes sociales.

Su primera publicación generó una enorme interacción gracias a una serie de imágenes que sorprendieron tanto a fotógrafos como a aficionados al futbol. Junto a ellas compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: “No tengo una acreditación, pero tengo mi televisión y mi propia visión".

En la misma publicación también reconoció el trabajo de quienes hicieron posible esas imágenes, pese a que ella no estuviera en el terreno de juego: "Crédito completo a los equipos de transmisión y directores detrás de la cobertura en vivo. Sin ellos, ninguna de estas imágenes sería posible".

Entre las fotografías destacaban figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, lo que impulsó aún más el alcance de la publicación y le valió el reconocimiento de aficionados y profesionales de la fotografía deportiva.

El reconocimiento de las federaciones internacionales

El impacto de su trabajo fue tal que la Federación Portuguesa de Futbol la invitó a colaborar con una serie de fotografías realizadas desde su propio televisor. Tras la repercusión de su proyecto, Pernet compartió otro mensaje en Instagram: “No siempre necesitas estar dentro de las líneas para ver el hermoso juego de manera diferente”.

Más allá del reconocimiento que obtuvo en redes sociales y de la invitación para colaborar con la Federación Portuguesa de Futbol, el proyecto de Florence Pernet demostró que la creatividad puede abrirse paso incluso ante las mayores limitaciones. Sin una acreditación y lejos de los estadios, la fotógrafa francesa encontró una nueva forma de retratar el futbol, recordando que, en ocasiones, la mejor imagen no depende del lugar desde donde se toma, sino de la mirada de quien está detrás de la cámara.

NG