Donovan Carrillo, el reconocido y querido patinador mexicano, logró clasificar a la Final del Mundial de Patinaje Artístico en la categoría de programa libre .

Carrillo se clasificó para el programa libre que se celebran en Praga entre el 25 y el 28 de marzo, después de finalizar decimocuarto en el ejercicio corto.

El desempeño de Carrillo desde Praga

Carrillo, que terminó en la posición número 22 en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, empezó su ejercicio con una combinación de cuádruple Salchow y triple toe loop muy bien valorada. Sin embargo, al intentar el cuádruple toe loop en solitario, le faltó algo de rotación y cayó al suelo.

No obstante, el jurado consideró que el salto había sido cuádruple a pesar de todo, por lo que no perdió el total de la puntuación base del elemento . Además, el resto de los componentes del programa estuvo valorado con un nivel 4, el máximo posible.

Finalmente, una puntuación técnica de 44.08 y una puntuación de componentes artísticos de 36.75 le sirvieron para sumar un total de 79.65 puntos , los cuales, aunque lejos de su mejor marca de la temporada (84.97), fueron suficientes para estar entre los 24 primeros y pasar al programa libre.

En esta competencia, Donovan Carrillo superó su puntuación en el programa corto de Milano-Cortina 2026 (75.56 puntos en los últimos Juegos) y en gran medida fue porque mostró una tarjeta de mayor dificultad.

"Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido. Y empecé a sentirme normal", contó Carrillo después del programa corto.

Donovan Carrillo clasifica en la posición 14 a la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026. ESPECIAL / Juegos Olímpicos

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026?

Los 24 mejores patinadores de la categoría individual masculina pondrán en práctica su ejercicio libre el sábado 28 de marzo a partir de las 05:30 horas. La mejor puntuación del programa corto fue para el estadounidense Ilia Malinin, con 111.29 puntos.

Transmisión: SkySports México y Claro Sports

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