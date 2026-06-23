Marruecos va por el liderato ante un Haití que busca evitar récord negativo

Marruecos tendrá este martes 24 de junio la posibilidad de culminar como líder del grupo C en la última jornada de fase de grupos de la Copa Mundial 2026 cuando se mida a Haití en el Estadio Atlanta a las 16:00 horas. Aunque los africanos tienen pie y medio en la siguiente ronda, el encuentro mantiene una enorme importancia, ya que aspiran a quedarse con el primer lugar de su sector.

La misión para los comandados por Mohamed Ouahbi es clara: derrotar a Haití por una amplia diferencia y esperar que Brasil no consiga una victoria igual o más contundente frente a Escocia. Actualmente, la diferencia de goles favorece a la selección sudamericana, por lo que los marroquíes necesitan una actuación dominante para aspirar a terminar en la cima del sector.

Marruecos atraviesa uno de sus mejores momentos

Las estadísticas invitan al optimismo para el conjunto africano. Marruecos atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y llega al compromiso respaldado por una impresionante racha de 31 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Durante ese periodo acumula 26 victorias y apenas cinco empates. La última vez que los Leones del Atlas perdieron un encuentro fue en septiembre de 2025.

Además, desde marzo de 2024 únicamente han sufrido dos derrotas. Otro aspecto que fortalece la candidatura marroquí para conseguir una goleada es su capacidad ofensiva. En este impresionante camino invicto, el equipo ha conseguido doce victorias por tres o más goles de diferencia, dejando en claro su poderío al ataque.

Pero si hay un apartado donde Marruecos ha construido gran parte de su éxito, es en la defensa. De hecho, en nueve de sus últimas diez victorias conseguidas en los 90 minutos reglamentarios ha dejado su portería en cero, una cifra que evidencia el orden táctico y la solidez que caracterizan al conjunto africano.

Haití llega con un panorama más complicado

En contraste, Haití llega al compromiso atravesando un panorama mucho más complicado. El equipo caribeño ha mostrado dificultades para competir al máximo nivel y necesita una actuación histórica para sorprender a uno de los equipos más sólidos del torneo.

Los números recientes son preocupantes. Haití acumula tres derrotas al hilo y apenas ha conseguido una victoria en sus últimos seis compromisos. Además, el problema más evidente ha sido la falta de contundencia ofensiva, ya que solo en el triunfo ante Nueva Zelanda los haitianos pudieron meter más de un gol, mientras que se fueron en cero en tres cotejos.

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La situación también tiene un componente histórico que añade presión sobre los caribeños, ya que están a punto de igualar el récord negativo del Salvador en los mundiales. La Selecta ha jugado seis partidos en dos ediciones y los ha perdido todos. Si Haití pierde mañana contra Marruecos, igualará ese récord. A pesar de ello, el conjunto caribeño intentará despedirse de la fase de grupos con dignidad y evitar convertirse en parte de una estadística poco deseada. La motivación de competir ante uno de los mejores equipos del certamen podría convertirse en un incentivo adicional para ofrecer resistencia.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez que Marruecos y Haití se enfrenten en cualquier categoría de selecciones mayores. No existen antecedentes previos entre ambas naciones, por lo que el choque en Atlanta inaugurará una rivalidad completamente nueva.

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AS