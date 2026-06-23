México cierra la fase de grupos ante una Chequia obligada a ganar

La Selección Mexicana disputará este miércoles su tercer y último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando reciba a Chequia a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con el boleto asegurado a la siguiente ronda, mientras que los europeos afrontan el encuentro con la necesidad de conseguir la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar.

México lidera el Grupo A después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y posteriormente superar por 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, resultados que le permitieron alcanzar seis unidades y asegurar matemáticamente su clasificación con una jornada de anticipación. Ahora, el Tricolor buscará cerrar invicto la primera fase.

Del otro lado, Chequia llega con apenas una unidad. Los europeos debutaron con una derrota de 2-1 frente a Corea del Sur y en su segundo compromiso igualaron 1-1 con Sudáfrica, por lo que se presentan en la capital mexicana con la obligación de sumar tres puntos. Un empate o una derrota los dejarían pendientes de otros resultados y de la clasificación de los mejores terceros lugares.

La escuadra checa cuenta con futbolistas que militan en las principales ligas de Europa y ha mostrado capacidad ofensiva, aunque también ha tenido problemas defensivos en sus dos presentaciones. El equipo dirigido por Miroslav Koubek necesita arriesgar desde el inicio para buscar la victoria.

En el entorno de la Selección Mexicana existe expectativa sobre posibles modificaciones en la alineación. Javier Aguirre ha utilizado a 22 jugadores en los primeros dos encuentros y podría dar minutos a elementos que todavía no han tenido participación, aunque sin descuidar el funcionamiento del equipo de cara a la ronda eliminatoria.

Con la clasificación ya asegurada, México buscará cerrar con paso perfecto la fase de grupos. Chequia, en cambio, se presenta con la presión de obtener una victoria que le permita seguir con vida en el Mundial.

¿Cómo le ha ido a México en su tercer partido del Mundial 2026?

El tercer partido de la fase de grupos en las Copas del Mundo suele ser el encuentro de mayor dramatismo, tensión y cálculo matemático para la Selección Mexicana. Entre las ediciones de Estados Unidos 1994 y Qatar 2022, el balance histórico del "Tri" en estos cierres de grupo es sumamente equilibrado, acumulando dos victorias, tres empates y tres derrotas.

A pesar de lo cerrado de los números, la efectividad para clasificar a la siguiente ronda había sido casi perfecta, logrando avanzar a los octavos de final en siete de esas ocho ocasiones, una racha que lamentablemente se rompió en el último Mundial de 2022 en Qatar de la mano del argentino Gerardo “Tata” Martino.

El historial de los terceros partidos (1994 - 2022)

Mundial Rival Resultado Destino EU 1994 Italia Empate 1-1 Clasificó (líder de grupo) Francia 1998 Países Bajos Empate 2-2 Clasificó (2.º de grupo) Corea-Japón 2002 Italia Empate 1-1 Clasificó (líder de grupo) Alemania 2006 Portugal Derrota 1-2 Clasificó (2.º de grupo) Sudáfrica 2010 Uruguay Derrota 0-1 Clasificó (2.º de grupo) Brasil 2014 Croacia Victoria 3-1 Clasificó (2.º de grupo) Rusia 2018 Suecia Derrota 0-3 Clasificó (2.º de grupo) Qatar 2022 Arabia Saudita Victoria 2-1 Eliminado en fase de grupos

Momentos clave e historias de drama

Los empates heroicos (1994, 1998, 2002): En los años 90 y principios de los 2000, el tercer partido se caracterizó por la mística. En 1994, el gol de Marcelino Bernal ante Italia le dio el liderato del "grupo de la muerte" al Tri. En 1998, tras ir perdiendo 2-0 y con un hombre menos, Luis "Matador" Hernández anotó el agónico 2-2 en el minuto 94 ante los Países Bajos. En 2002, el icónico e inolvidable gol de cabeza de Jared Borgetti ante Gianluigi Buffon selló otro liderato de grupo ante los italianos.

Clasificaciones con sufrimiento (2006, 2010, 2018): En estas ediciones, México avanzó "de rebote" o con la calculadora en la mano. La más dramática fue en Rusia 2018, cuando Suecia goleó 3-0 al Tri, pero el milagroso triunfo de Corea del Sur sobre Alemania le otorgó el pase a los octavos de final. En 2006 y 2010, las derrotas ante Portugal y Uruguay, respectivamente, no impidieron avanzar gracias a los resultados de los terceros implicados en el grupo.

La contundencia de Recife (2014): Una de las exhibiciones más sólidas se dio ante Croacia, donde un vendaval de goles de Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier "Chicharito" Hernández sentenció un contundente 3-1 en suelo brasileño.

La paradoja de Qatar (2022): Fue la segunda vez en este periodo que México ganó el tercer partido, pero quedó eliminado. A pesar de vencer 2-1 a Arabia Saudita con un golazo de tiro libre de Luis Chávez, el descuento árabe en el tiempo de compensación (95') rompió los criterios de desempate por diferencia de goles frente a Polonia, consumando el fracaso mundialista.

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