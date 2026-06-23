La selección africana afrontará la última jornada de la fase de grupos con opciones matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, un escenario que parecía improbable después de su complicado inicio historial en el torneo.

Para mantener encendida la ilusión, los Bafana Bafana deberán superar un desafío de gran magnitud cuando enfrenten a Corea del Sur este martes 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey. Del otro lado estará un conjunto asiático que también tiene mucho en juego, aunque con un panorama más favorable, ya que un empate le bastará para asegurar el segundo lugar del Grupo A y sellar su pase a la siguiente ronda.

La situación de Sudáfrica es un reflejo de su capacidad para resistir en momentos adversos. Los africanos comenzaron su aventura mundialista con una derrota frente a México, un resultado que parecía complicar seriamente sus aspiraciones. Sin embargo, en la segunda fecha rescataron un empate agónico ante República Checa que les permitió alimentar su ilusión.

Ahora, el objetivo es ganar y esperar a que los resultados en otros grupos les permitan colocarse entre los mejores terceros. De conseguirlo, Sudáfrica alcanzaría por primera vez una ronda de eliminación directa en un Mundial, un logro que marcaría un antes y un después para el futbol de ese país.

No obstante, las estadísticas no juegan precisamente a su favor. El conjunto africano acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria, una racha compuesta por tres derrotas y cuatro empates. Además, la falta de contundencia ofensiva ha sido una constante, ya que apenas ha conseguido anotar dos goles en sus últimos cuatro compromisos.

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Corea del Sur; con la clasificación al alcance de la mano

Para Corea del Sur, el escenario es muy diferente. Los asiáticos tienen la clasificación al alcance de la mano y saben que un empate será suficiente para asegurar el segundo puesto del grupo. Alcanzar los dieciseisavos de final significaría, además, un logro histórico para la selección, ya que sería la primera ocasión en que consigue avanzar a esta instancia en dos Copas del Mundo consecutivas.

Recientemente, Corea del Sur ha disputado cuatro partidos frente a selecciones africanas, registrando un balance perfectamente equilibrado con dos victorias y dos derrotas. Esa estadística demuestra que los equipos del continente africano suelen representar un desafío complejo para el combinado asiático.

Otro dato para destacar es que Corea del Sur no ha empatado ninguno de sus diez partidos más recientes. Esa tendencia invita a pensar que el encuentro en Monterrey podría definirse con un ganador, a pesar de que el empate favorece claramente a los asiáticos.

Además, el intenso calor de la capital regiomontana podría convertirse en un factor determinante. Las altas temperaturas son una condición a la que los futbolistas surcoreanos no están particularmente acostumbrados, mientras que Sudáfrica podría sentirse más cómoda en un entorno exigente desde el punto de vista físico.

AO