¿Memo Ochoa jugará vs. Chequia? Hora y TV de la conferencia del Vasco Aguirre

La Selección Mexicana continúa con paso firme en su participación en el Mundial de Futbol 2026; sin embargo, tanto aficionados como especialistas temen que la marcha del Tri flaquee cuando se enfrente a Chequia, especialmente ante la duda sobre si el arquero estrella Guillermo “Memo” Ochoa se sumará como titular.

Aunque el conjunto mexicano ha pasado las primeras jornadas de la fase de grupos con una actuación positiva que los ha llevado a ser el primer equipo que pasa a dieciseisavos, estrategas aseguran que el “Vasco” Aguirre debería colocar a Ochoa nuevamente en la cancha si busca seguir acumulando victorias.

Y aunque Aguirre ha insistido en que su equipo no bajará la guardia para seguir asegurando más presentaciones en el torneo, los seguidores de la escuadra azteca piden que Memo pase de nuevo a la portería.

Fecha, horario y dónde ver en vivo México vs. Chequia

La disputa México-Chequia tendrá lugar el miércoles 24 de junio, sonando el silbato a las 19:00 horas (hora del centro de México). El juego podrá seguirse tanto por televisión abierta como por plataformas de streaming. Vix, Canal 5, Azteca 7 y TUDN son algunas de las opciones más recomendadas.

Hasta el momento no se ha revelado la alineación que el Tricolor presentará para el partido, ya que será hasta la tarde de este martes cuando Javier Aguirre comparta en la conferencia de prensa las cartas que pretende jugar en el enfrentamiento con Chequia.

¿Cuándo y en dónde ver la conferencia del Vasco Aguirre?

La conferencia del “Vasco” Aguirre para conocer los detalles del próximo partido de México se transmitirá este martes a las 21:00 horas a través de canales deportivos y TV Azteca. La rueda de prensa forma parte de la previa oficial del encuentro ante Chequia, donde el estratega nacional dará a conocer posibles ajustes en el planteamiento, así como el estado físico de algunos jugadores clave y las decisiones tácticas que podrían definir el rumbo del partido.

Además, se espera que Aguirre responda a cuestionamientos de la prensa sobre la posible titularidad de Guillermo “Memo” Ochoa.

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La expectativa crece entre la afición mexicana, que espera un planteamiento sólido del Tricolor para mantener el buen paso en el torneo y asegurar una victoria ante Chequia. El ambiente previo al partido refleja confianza, pero también cautela, ante un rival europeo que podría complicar el cierre de la fase de grupos si México no mantiene la concentración y el ritmo mostrado en encuentros anteriores.

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