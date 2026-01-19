Este lunes, la Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) dio a conocer a través de sus redes sociales que tomará acciones legales contra la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Confederación Africana de Futbol (CAF) luego de que Senegal se retiró de la Final de la Copa de África (CAN).

La FRMF añadió en un comunicado publicado que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

Comunicado emitido desde redes sociales. X / @FRMFOFFICIEL

Contexto de la toma de acciones legales

El partido, que Senegal ganó 1-0 contra Marruecos en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego .

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Este 19 de enero, la CAF condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables .

