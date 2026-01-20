Martes, 20 de Enero 2026

Real Madrid vs. Mónaco: ¿Dónde ver la jornada 7 de la Champions League?

Los Blancos regresan a casa para lograr la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones y reconciliarse con su afición

Por: EFE

Kylian Mbappé enfrentará a su ex equipo, el Mónaco, con quien debutó en Primera. EFE/S. Pérez

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Champions League, ante un Mónaco de mal recuerdo para el madridismo, la paz en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros de la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el 'top 8' con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal. 

¿Dónde ver los partidos de la jornada 7 de la Champions League?

Martes 20 de enero

9:30 a.m.

  • Kairat vs Club Brujas / FOX One

11:45 a.m.

  • Bodø/Glimt vs Manchester City / TNT y HBO Max

2:00 p.m.

  • Villarreal vs Ajax / HBO Max
  • Tottenham vs Dortmund / FOX One
  • Olympiacos vs Leverkusen / HBO Max
  • Sporting Lisboa vs PSG / Space y HBO Max
  • Inter vs Arsenal / FOX One
  • Real Madrid vs Mónaco / TNT y HBO Max
  • København vs Napoli / FOX One

Miércoles 21 de enero

11:45 a.m.

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid
  • Qarabağ vs Frankfurt

2:00 p.m.

  • Marsella vs Liverpool
  • Newcastle vs PSV
  • Slavia Praga vs Barcelona
  • Juventus vs Benfica
  • Chelsea vs Pafos
  • Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise
  • Atalanta vs Athletic
     

