Real Madrid vs. Mónaco: ¿Dónde ver la jornada 7 de la Champions League?

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Champions League, ante un Mónaco de mal recuerdo para el madridismo, la paz en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros de la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el 'top 8' con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal.