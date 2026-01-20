Real Madrid vs. Mónaco: ¿Dónde ver la jornada 7 de la Champions League?

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Champions League, ante un Mónaco de mal recuerdo para el madridismo, la paz en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros de la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el 'top 8' con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal.

¿Dónde ver los partidos de la jornada 7 de la Champions League?

Martes 20 de enero

9:30 a.m.

Kairat vs Club Brujas / FOX One

11:45 a.m.

Bodø/Glimt vs Manchester City / TNT y HBO Max

2:00 p.m.

Villarreal vs Ajax / HBO Max

Tottenham vs Dortmund / FOX One

Olympiacos vs Leverkusen / HBO Max

Sporting Lisboa vs PSG / Space y HBO Max

Inter vs Arsenal / FOX One

Real Madrid vs Mónaco / TNT y HBO Max

København vs Napoli / FOX One

Miércoles 21 de enero

11:45 a.m.

Galatasaray vs Atlético de Madrid

Qarabağ vs Frankfurt

2:00 p.m.