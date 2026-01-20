Martes, 20 de Enero 2026

Novak Djokovic gana su partido 100 en Australia

El tenista serbio ofreció el tipo de actuación que transmitió a sus rivales el mensaje de que está aquí con un solo objetivo: su título número 25 de Grand Slam

El serbio de 38 años igualó dos récords del tenis al jugar su Abierto de Australia número 21 y su torneo de Grand Slam número 81. EFE

Novak Djokovic tenía el gran escenario y una lista de hitos para celebrar con su victoria número 100 en el Abierto de Australia.

Ofreció el tipo de actuación que transmitió a sus rivales y a sus fanáticos el mensaje que está aquí con un solo objetivo: su título número 25 de Grand Slam.

Su récord ahora es de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha atrapado 10 títulos. Y eso lo convierte en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.

Además selló por decimonovena vez su pase para la segunda ronda del Abierto al vencer al español Pedro Martínez en tres sets por 6-3, 6-2 y 6-2, en solo dos horas.

“Me gusta como suena centenario. Es genial tener esas cifras y hacer historia es una gran motivación sobre todo en este tramo de mi carrera, en estos últimos cinco o diez años. En cuanto vi la posibilidad de hacer historia me inspiré aún más para jugar el mejor tenis”, dijo en la pista el serbio tras ganar el encuentro.

En la segunda ronda el serbio jugará contra el italiano Francesco Maestrelli.

