Mal y de malas. La Selección Mexicana inició 2026 perdiendo en el Ranking FIFA, al caer al puesto 16 en la primera actualización del año. Este "bajón" está directamente relacionado con los movimientos en la parte alta de la clasificación tras la Copa Africana de Naciones, torneo que movió varias posiciones y desplazó a países que no sumaron puntos relevantes en el periodo que fue calificado.

En la cima del ranking FIFA no hubo sorpresas. España se mantiene como líder de la clasificación de selecciones nacionales, seguida por Argentina, vigente campeona del mundo. El podio lo completa Francia, que se mantiene en el tercer lugar por delante de Inglaterra y Brasil. Más abajo, Portugal continúa séptimo, mientras que Países Bajos, Bélgica y Alemania cierran el Top-10 del primer mes.

¿En qué lugar está México?

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Marruecos, que escaló tres posiciones para ubicarse octavo tras su destacada actuación en la Copa Africana de Naciones, donde llegó a la final, pero no terminó como campeón. Ese avance impactó de forma directa a Croacia, que ahora es decimoprimera, y abrió la puerta para el crecimiento de Senegal, que subió al puesto 12 luego de conquistar el título continental al vencer al anfitrión en la final.

El impulso de Senegal tuvo un efecto dominó. Además de Croacia, selecciones como Italia, Colombia y Estados Unidos perdieron terreno. México fue uno de los principales afectados en este bloque del ranking, al pasar al decimosexto lugar, donde aparece seguido por Uruguay, Suiza y Japón, que cayeron a los puestos 17, 18 y 19 respectivamente.

En otros movimientos destacados, la Selección de Nigeria protagonizó uno de los mayores ascensos al escalar 12 posiciones y colocarse en el lugar 26 tras completar el podio africano. Argelia también avanzó seis puestos hasta el 28, mientras que Egipto, la selección más ganadora de la Copa Africana de Naciones, quedó en el 31. Costa de Marfil, por su parte, subió cinco escalones y aparece en el sitio 37.

Llamada de atención para el Tri en el año del Mundial

Para la Selección Mexicana, este retroceso en el ranking FIFA es una llamada de atención en el arranque de la cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026. La acumulación de puntos en partidos oficiales y amistosos de alta exigencia será vital para recuperar posiciones y mejorar su ubicación en futuras actualizaciones del escalafón internacional.

Los próximos partidos son de carácter amistoso, pero tan importantes para la suma de la FIFA. El próximo 22 de enero se medirá al combinado nacional de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en punto de las 19:00 horas; luego, el domingo 25, se medirá con Bolivia en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a las 13:30 horas.

Top-20 del ranking FIFA actualizado a enero de 2026:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania Croacia Senegal Italia Colombia Estados Unidos México Uruguay Suiza Japón Irán

Puedes consultar el ranking completo aquí.

