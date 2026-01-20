Martes, 20 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Zarazúa cae en su debut

La tenista mexicana logró ser derrotada por la tenista checa Marie Bouzkova, finalizando el encuentro con un marcador de 6-2 y 7-5

Por: EFE

La actividad para la mexicana no termina con esta derrota, ya que tiene confirmada su participación en dobles femenil. AP

La actividad para la mexicana no termina con esta derrota, ya que tiene confirmada su participación en dobles femenil. AP

La tenista mexicana Renata Zarazúa, 80 en el ránking WTA, no logró hacerse con el pase a segunda ronda del Abierto de Australia, tras ser derrotada por la checa Marie Bouzkova, 44 del mundo, por 6-2 y 7-5 , en su debut en el primer Grand Slam del año.

La mexicana, de 28 años y procedente de Ciudad de México, no pudo imponerse a la jugadora checa, que resolvió en dos sets tras 2 horas y 13 minutos de juego, con una Bouzkova más sólida en los momentos decisivos.

Zarazúa intentó resistir con fases de tenis agresivo y juegos muy largos, especialmente al inicio del segundo parcial, pero la checa terminó imponiendo su regularidad desde el fondo de la pista.

Bouzkova remontó un 0-2 en el segundo set y cerró el partido con una rotura clave en el último juego para sellar el pase. En la segunda ronda, se enfrentará a la polaca Iga Swiatek, actual número 2 del mundo.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la mexicana quedó eliminada en segunda ronda tras un enfrentamiento contra la italiana Jasmine Paolini.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones