La tenista mexicana Renata Zarazúa, 80 en el ránking WTA, no logró hacerse con el pase a segunda ronda del Abierto de Australia, tras ser derrotada por la checa Marie Bouzkova, 44 del mundo, por 6-2 y 7-5 , en su debut en el primer Grand Slam del año.

La mexicana, de 28 años y procedente de Ciudad de México, no pudo imponerse a la jugadora checa, que resolvió en dos sets tras 2 horas y 13 minutos de juego, con una Bouzkova más sólida en los momentos decisivos.

Zarazúa intentó resistir con fases de tenis agresivo y juegos muy largos, especialmente al inicio del segundo parcial, pero la checa terminó imponiendo su regularidad desde el fondo de la pista.

Bouzkova remontó un 0-2 en el segundo set y cerró el partido con una rotura clave en el último juego para sellar el pase. En la segunda ronda, se enfrentará a la polaca Iga Swiatek, actual número 2 del mundo.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la mexicana quedó eliminada en segunda ronda tras un enfrentamiento contra la italiana Jasmine Paolini.

CT