La presencia de ciclistas de nacionalidad mexicana en el Tour de Francia se mantiene históricamente reducida a tres deportistas que han tomado la salida en la competencia de ruta de tres semanas desde su creación en 1903: Raúl Alcalá, Miguel Arroyo e Isaac del Toro.

Raúl Alcalá inició la estadística nacional en la edición de 1986 con la escuadra estadounidense 7-Eleven, terminando en el puesto 114 de la clasificación general. En el año 1987, Alcalá obtuvo el noveno lugar de la tabla general y se adjudicó el maillot blanco, correspondiente a la clasificación del mejor corredor menor de 25 años. Sus registros estadísticos más altos ocurrieron en las ediciones de 1989 y 1990, bajo la estructura del equipo neerlandés PDM.

En 1989 obtuvo el triunfo en la tercera etapa, una prueba contrarreloj de 46 kilómetros, repitiendo victoria de etapa en 1990 durante el séptimo día de competencia en el trayecto de Vittel a Épinal. En ambos años se ubicó en la octava posición general al llegar a París.

Miguel Arroyo ingresó al circuito de la carrera francesa en el año 1994 con la formación de la escuadra Chazal. El ciclista originario de Tlaxcala completó tres ediciones del Tour de Francia (1994, 1995 y 1997), estableciendo su mejor rendimiento en la clasificación general final de 1994, año en el que se posicionó en el casillero número 48 de la tabla oficial.

Del Toro reanudó la actividad ciclista con el Tour de l'Avenir

Tras finalizar la etapa en activo de Arroyo en la década de los noventa, la representación mexicana se interrumpió en la máxima categoría del ciclismo de ruta internacional. La actividad se reanudó tras los resultados de Isaac del Toro, quien en la temporada de 2023 ganó la clasificación general del Tour de l'Avenir, certamen de categoría Sub-23 gestionado por los mismos organizadores del Tour de Francia.

La victoria en la competencia juvenil derivó en su incorporación al equipo UAE Team Emirates del circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El ciclista originario de Baja California formalizó su debut oficial en el Tour de Francia en la presente temporada, lo que marcó el regreso de un competidor mexicano a la carrera tras un periodo de ausencia en el pelotón principal.

México en el Tour de Francia

Raúl Alcalá Gallegos

Años de participación: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994.

1986: Primer mexicano en competir en el Tour de Francia (equipo 7-Eleven). Finalizó en la posición 114.

1987: Ganador de la clasificación de los jóvenes (maillot blanco). Concluyó en el 9° puesto de la clasificación general.

1989: Ganador de la etapa 3 (contrarreloj de 46 km entre Circuito de Spa-Francorchamps y Luxemburgo). Finalizó 8° en la clasificación general (equipo PDM).

1990: Ganador de la etapa 7 (73 km entre Vittel y Épinal). Finalizó 8° en la clasificación general.

Miguel Arroyo Rosales

Años de participación: 1994, 1995 y 1997.

1994: Debut en la competencia con el equipo Chazal. Finalizó en la posición 48 de la clasificación general.

1995: Logró su mejor posición histórica al concluir en el lugar 61 de la clasificación general.

Isaac del Toro Romero

Antecedente (2023): Primer ciclista mexicano en ganar el Tour de l'Avenir (Tour de Francia Sub-23), obteniendo también los lideratos de la clasificación por puntos, la montaña y los jóvenes.

2026: Inclusión en el ciclismo de WorldTour con el equipo UAE Team Emirates, registrando su primera participación dentro del calendario de las Grandes Vueltas.

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AO

