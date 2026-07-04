F1: Pierre Gasly es sancionado y perderá tres posiciones en la parrilla del GP de Gran Bretaña

El piloto francés, Pierre Gasly, recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 (F1), luego de que los comisarios deportivos determinaran que obstruyó a Lance Stroll durante la primera ronda de la clasificación disputada este sábado en el circuito de Silverstone.

¿De qué lugar saldrá Gasly tras el cambio?

El piloto de Alpine había conseguido originalmente el duodécimo mejor tiempo, pero tras la investigación posterior a la sesión fue relegado hasta el puesto 15 para la carrera del domingo.

El incidente ocurrió durante la Q1, cuando Stroll realizaba una vuelta cronometrada. De acuerdo con el informe oficial de los comisarios, Gasly circulaba lentamente sobre la trazada ideal mientras completaba una vuelta de ingreso a los pits, obligando al canadiense de Aston Martin a modificar su trayectoria para evitar un contacto.

Durante la audiencia, el equipo Alpine explicó que el sistema de radio del francés no funcionaba en ese momento, por lo que Gasly no recibió la advertencia de que Stroll se aproximaba a alta velocidad. Sin embargo, los oficiales consideraron que el piloto contaba con información suficiente en el tablero de su monoplaza para identificar la situación y actuar en consecuencia.

Tras revisar las imágenes y los datos de telemetría, los comisarios concluyeron que la maniobra constituyó una obstrucción innecesaria y aplicaron la sanción habitual de tres posiciones en la parrilla.

El castigo modifica el orden de salida para la carrera de este domingo. Nico Hülkenberg asciende al puesto 12, mientras que Ollie Bearman y Carlos Sainz avanzan a las posiciones 13 y 14, respectivamente.

La competencia en Silverstone arrancará este domingo a las 8:00 horas, tiempo del Centro de México, con Kimi Antonelli saliendo desde la pole position, acompañado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton en los primeros lugares de la parrilla.

Parrilla de salida actualizada para el GP de Gran Bretaña 2026

Kimi Antonelli / Mercedes Charles Leclerc / Ferrari Lewis Hamilton / Ferrari George Russell / Mercedes Isack Hadjar / Red Bull Lando Norris / McLaren Max Verstappen / Red Bull Oscar Piastri / McLaren Arvid Lindblad / RB Liam Lawson / RB Gabriel Bortoleto / Audi Nico Hülkenberg / Audi Oliver Bearman / Haas Carlos Sainz / Williams Pierre Gasly / Alpine Alex Albon / Williams Esteban Ocon / Haas Valtteri Bottas / Cadillac Franco Colapinto / Alpine Sergio Pérez / Cadillac Lance Stroll / Aston Martin Fernando Alonso / Aston Martin

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