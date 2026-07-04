México e Inglaterra se enfrentan este domingo por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Ciudad de México será el escenario de uno de los duelos más esperados de los octavos de final, con la Selección Mexicana ante la posibilidad de volver a instalarse entre las ocho mejores del torneo.

El partido ofrece al Tricolor la oportunidad de alcanzar una instancia que no consigue desde 1986, además de definir al rival que enfrentará en la siguiente ronda: el ganador de la serie entre Brasil y Noruega. En esta nota te contamos cómo llegan ambas selecciones, qué está en juego y todos los detalles del encuentro.

¿Cómo llegan México e Inglaterra?

El equipo dirigido por Javier Aguirre se presenta a este compromiso tras una fase previa destacada. La Selección Mexicana acumula tres victorias consecutivas, con un registro de ocho goles a favor y manteniendo su portería imbatida. La escuadra local intentará aprovechar el factor de la altitud de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar en la capital mexicana y el apoyo de su afición para superar a un rival europeo de alta exigencia. De conseguir el triunfo, este partido se sumaría a los hitos más importantes de la selección, equiparándose a la final olímpica de Londres 2012 y la Copa Confederaciones de 1999.

Por su parte, Inglaterra disputa su quinto partido del torneo luego de superar a la Selección del Congo en la ronda anterior. El equipo comandado por Thomas Tuchel logró una remontada gracias a un doblete de Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, quien junto a Jude Bellingham lidera el ataque de los Tres Leones. Cabe destacar que la Federación Inglesa solicitó un refuerzo en la seguridad de su hotel de concentración para evitar alteraciones en el descanso de sus jugadores, situación que experimentaron en los dieciseisavos de final frente a Ecuador.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Inglaterra - Octavos de Final del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México será la sede del enfrentamiento entre México e Inglaterra por los octavos de final. El partido se disputará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, con un boleto a los cuartos de final en juego.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales, con diversas opciones para no perderse ningún detalle de este duelo de eliminación directa.

Fecha y hora: Domingo 5 de julio, 18:00 horas

Domingo 5 de julio, 18:00 horas Estadio: Ciudad de México

Ciudad de México Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca 7 y aztecadeportes.com.

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane, Noni Madueke.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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