FIFA: La cantidad que ganarán el campeón y subcampeón del Mundial 2026

Ganar el Mundial de 2026 no solo significará hacer historia en la cancha. La selección campeona también obtendrá un premio récord de 50 millones de dólares, mientras que incluso los equipos eliminados en la fase de grupos recibirán una importante recompensa económica por parte de la FIFA.

El Mundial 2026 repartirá premios históricos entre las 48 selecciones

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Además de convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, el torneo también destacará por el incremento histórico en la bolsa de premios que entregará la FIFA a las federaciones nacionales.

La expansión del torneo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, no solo representa un cambio deportivo. También implica una operación logística de enormes dimensiones que requiere inversiones millonarias para trasladar jugadores, cuerpos técnicos, personal médico y toda la infraestructura necesaria para competir en el máximo escenario del futbol mundial.

En este contexto, la FIFA mantiene un esquema de incentivos económicos que premia el rendimiento deportivo. Mientras más lejos llegue una selección en la competencia, mayor será la cantidad de dinero que recibirá su federación.

Todas las selecciones recibirán dinero antes de comenzar el torneo

Antes de que inicie la competencia, ninguna selección llegará con las manos vacías. La FIFA otorgará a cada uno de los 48 equipos clasificados un fondo de 1 millón y medio de dólares , recurso destinado exclusivamente para cubrir los gastos de preparación, campamentos de entrenamiento y la logística necesaria antes del arranque del torneo.

Este apoyo busca facilitar la organización previa de las selecciones, considerando que el Mundial de 2026 es el más grande de la historia tanto por el número de participantes como por la cantidad de sedes distribuidas en tres países.

Así aumentaron los premios respecto a Rusia 2018 y Qatar 2022

El crecimiento económico del torneo también se refleja en la evolución de los premios. En Rusia 2018, la selección de Francia recibió 38 millones de dólares tras conquistar el campeonato. Posteriormente, en Qatar 2022, la Argentina liderada por Lionel Messi obtuvo 42 millones de dólares al conseguir su tercera Copa del Mundo. Ahora, para el Mundial de 2026, el premio destinado al campeón aumentó nuevamente hasta alcanzar los 50 millones de dólares, impulsado por el crecimiento comercial del torneo y la ampliación del formato.

¿Cuánto dinero ganará cada selección en el Mundial 2026?

La distribución de premios dependerá directamente de la ronda en la que cada selección concluya su participación. Los montos anunciados por la FIFA son los siguientes:

Lugares 33 al 48 (eliminados en fase de grupos): 9 millones de dólares (aproximadamente 157 millones de pesos mexicanos). Lugares 17 al 32 (dieciseisavos de final): 11 millones de dólares (cerca de 192 millones de pesos). Lugares 9 al 16 (octavos de final): 15 millones de dólares (alrededor de 262 millones de pesos). Lugares 5 al 8 (cuartos de final): 19 millones de dólares (aproximadamente 331 millones de pesos).

Este esquema busca reconocer el desempeño deportivo de cada selección conforme avanza en la competencia.

Las mayores bolsas económicas están reservadas para los cuatro mejores

A partir de las semifinales, las cifras aumentan considerablemente y representan ingresos capaces de fortalecer proyectos deportivos nacionales durante varios años.

Las federaciones que logren instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo recibirán:

Cuarto lugar: 27 millones de dólares (aproximadamente 471 millones de pesos).

Tercer lugar: 29 millones de dólares (cerca de 506 millones de pesos).

Subcampeón: 33 millones de dólares (alrededor de 576 millones de pesos).

Estas cantidades se suman al prestigio deportivo de finalizar entre los mejores equipos del planeta.

Esto ganará el campeón del Mundial 2026

El máximo premio económico del torneo será para la selección que levante la Copa del Mundo. El campeón del Mundial de 2026 recibirá 50 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 873 millones de pesos mexicanos.

Además del reconocimiento deportivo, el título mundial representa un importante impulso financiero para la federación ganadora, que podrá destinar esos recursos al desarrollo del futbol nacional, programas deportivos e infraestructura.

Con este esquema, queda claro que el Mundial de 2026 no solo pondrá en juego el trofeo más importante del futbol internacional. También repartirá una de las mayores bolsas económicas en la historia de la competencia, consolidando la estrecha relación entre el éxito deportivo y el crecimiento financiero de las federaciones que logren destacar sobre la cancha.

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BB