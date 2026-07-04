FIFA: La cantidad que ganarán el campeón y subcampeón del Mundial 2026

Ganar el Mundial de 2026 no solo significará hacer historia en la cancha. La selección campeona también obtendrá un premio récord de 50 millones de dólares, mientras que incluso los equipos eliminados en la fase de grupos recibirán una importante recompensa económica por parte de la FIFA.El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Además de convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, el torneo también destacará por el incremento histórico en la bolsa de premios que entregará la FIFA a las federaciones nacionales.La expansión del torneo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, no solo representa un cambio deportivo. También implica una operación logística de enormes dimensiones que requiere inversiones millonarias para trasladar jugadores, cuerpos técnicos, personal médico y toda la infraestructura necesaria para competir en el máximo escenario del futbol mundial.En este contexto, la FIFA mantiene un esquema de incentivos económicos que premia el rendimiento deportivo. Mientras más lejos llegue una selección en la competencia, mayor será la cantidad de dinero que recibirá su federación.Antes de que inicie la competencia, ninguna selección llegará con las manos vacías. La FIFA otorgará a cada uno de los 48 equipos clasificados un fondo de 1 millón y medio de dólares, recurso destinado exclusivamente para cubrir los gastos de preparación, campamentos de entrenamiento y la logística necesaria antes del arranque del torneo.Este apoyo busca facilitar la organización previa de las selecciones, considerando que el Mundial de 2026 es el más grande de la historia tanto por el número de participantes como por la cantidad de sedes distribuidas en tres países.El crecimiento económico del torneo también se refleja en la evolución de los premios. En Rusia 2018, la selección de Francia recibió 38 millones de dólares tras conquistar el campeonato. Posteriormente, en Qatar 2022, la Argentina liderada por Lionel Messi obtuvo 42 millones de dólares al conseguir su tercera Copa del Mundo. Ahora, para el Mundial de 2026, el premio destinado al campeón aumentó nuevamente hasta alcanzar los 50 millones de dólares, impulsado por el crecimiento comercial del torneo y la ampliación del formato.La distribución de premios dependerá directamente de la ronda en la que cada selección concluya su participación. Los montos anunciados por la FIFA son los siguientes:Este esquema busca reconocer el desempeño deportivo de cada selección conforme avanza en la competencia.A partir de las semifinales, las cifras aumentan considerablemente y representan ingresos capaces de fortalecer proyectos deportivos nacionales durante varios años.Las federaciones que logren instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo recibirán:Estas cantidades se suman al prestigio deportivo de finalizar entre los mejores equipos del planeta.El máximo premio económico del torneo será para la selección que levante la Copa del Mundo. El campeón del Mundial de 2026 recibirá 50 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 873 millones de pesos mexicanos.Además del reconocimiento deportivo, el título mundial representa un importante impulso financiero para la federación ganadora, que podrá destinar esos recursos al desarrollo del futbol nacional, programas deportivos e infraestructura.Con este esquema, queda claro que el Mundial de 2026 no solo pondrá en juego el trofeo más importante del futbol internacional. También repartirá una de las mayores bolsas económicas en la historia de la competencia, consolidando la estrecha relación entre el éxito deportivo y el crecimiento financiero de las federaciones que logren destacar sobre la cancha.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB