Julián Quiñones iguala a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez como segundo mejor goleador en la historia de los Mundiales

Julián Quiñones sigue dejando huella en la historia de la Selección Mexicana. Con su anotación en la Copa del Mundo de 2026, el delantero llegó a tres goles en la máxima justa del futbol y alcanzó a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez como el segundo máximo goleador mexicano en la historia de los Mundiales.

El atacante, que disputa su primera Copa del Mundo con el Tricolor, ha sido una de las piezas más importantes en el esquema de Javier Aguirre. Su capacidad para aparecer en los momentos clave le permitió igualar una marca que durante años perteneció a dos de los futbolistas más emblemáticos del balompié nacional.

Con tres anotaciones, Quiñones comparte el segundo puesto de la lista histórica con Blanco y Márquez, ambos recordados por sus destacadas actuaciones mundialistas. El delantero aún tiene la posibilidad de seguir aumentando su registro, ya que México continúa con vida en el torneo.

Por delante únicamente se encuentran Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández , quienes comparten el primer lugar entre los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo, con cuatro tantos cada uno.

El logro de Quiñones también refleja el impacto que ha tenido con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. En poco tiempo se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del equipo y, con el Mundial de 2026 todavía en marcha, está a un solo gol de convertirse en el máximo anotador mexicano en la historia de la competencia.

De igual manera, sigue extendiendo su marca como el máximo goleador naturalizado mexicano en la historia de las Copas del Mundo, al llegar a tres anotaciones.

Cada partido representa una nueva oportunidad para que el delantero siga escribiendo su nombre entre las grandes figuras del futbol mexicano y establezca una nueva marca en los libros de historia del Tricolor.

SV