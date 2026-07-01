Raúl Jiménez movió la tabla de goleadores históricos de México tras gol a Ecuador

La Selección Mexicana se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 anoche tras vencer 2-0 a Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes movieron la tabla histórica de máximos anotadores del Tri.

México mostró vocación ofensiva desde los primeros minutos y dominó por completo un partido que se preveía más cerrado de lo que terminó siendo.

Jiménez tuvo una oportunidad clara de gol al minuto 6, cuando recibió un centro de Romo dentro del área y sin marca, pero su cabezazo salió desviado.

Al minuto 21 se abrió el marcador. Julián Quiñones arrancó desde la línea de medio campo para recibir un pase de Roberto Alvarado, encontró el mejor perfil para disparar y clavó el balón en la portería defendida por Hernán Galíndez.

Poco después, al minuto 30, Joel Ordóñez falló en el despeje y dejó la pelota a Raúl Jiménez. El delantero se apoyó en Quiñones, corrió para encontrar una mejor posición frente al arco, recibió de nueva cuenta el esférico y definió para el 2-0.

Fue el segundo gol del Lobo de Tepeji en el Mundial y, con él, superó de manera indiscutible a Jared Borgetti como el segundo máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, solo por detrás de Javier "Chicharito" Hernández, quien suma 52 tantos.

Jiménez tiene 48 goles con la Selección Mexicana, aunque la FIFA solo le reconoce 47, ya que no contabiliza el tanto que marcó en la Copa Oro de 2019 frente a Martinica, selección afiliada a la Concacaf, pero no al máximo organismo del futbol mundial.

Máximos goleadores de la Selección Mexicana

Javier Hernández (52)

Raúl Jiménez (48)

Jared Borgetti (46)

Cuauhtémoc Blanco (39)

Luis Hernández (35)

Carlos Hermosillo (32)

Enrique Borja (32)

Luis Roberto Alves "Zague" (30)

Hugo Sánchez (29)

Luis García (28)

Andrés Guardado (28)

Oribe Peralta (25)

Francisco Fonseca (21)

Benjamín Galindo (21)

Julián Quiñones hace su propia historia goleadora

Julián Quiñones debutó con la Selección Mexicana apenas en 2023, después de completar su proceso de naturalización y recibir la aprobación de la FIFA.

Su primer gol con el Tri llegó ante Honduras, el 21 de noviembre de 2023, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. En las semifinales del torneo, ya en 2024, marcó el segundo frente a Panamá.

La Copa del Mundo ha sido hasta ahora su mejor escenario.

Anotó en el partido inaugural contra Sudáfrica, en el que convirtió el gol mil de la Selección Mexicana. Después volvió a marcar frente a Chequia y anoche hizo lo propio ante Ecuador.

Esos tres tantos convierten a Quiñones en el jugador naturalizado con más goles de México en Copas del Mundo y lo dejan a un solo tanto de igualar la marca de Luis Hernández como el máximo anotador mexicano en una misma edición del torneo. El "Matador" estableció ese registro con cuatro goles en Francia 1998.

Con al menos un partido más por disputar, Quiñones también está a un gol de alcanzar el récord histórico de Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández como los máximos goleadores de México en la historia de los mundiales, ambos con cuatro anotaciones. Si vuelve a marcar dos veces, establecerá una nueva marca para la Selección Mexicana.

Goleadores de México en los mundiales