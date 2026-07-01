México vs Inglaterra: así le ha ido al Tri ante su inminente rival en octavos

Lo bueno: México ha jugado tres partidos oficiales contra Inglaterra en territorio nacional, con saldo de dos victorias y un empate; nunca ha perdido como local. Lo malo: la última victoria mexicana sobre los ingleses fue en 1985 y los cuatro enfrentamientos más recientes terminaron con triunfos británicos. El próximo domingo podrían volver a verse las caras en los octavos de final del Mundial 2026.

México venció anoche 2-0 a Ecuador y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, en el que los ingleses parten como amplios favoritos.

Si la fase de grupos no parecía representar un reto mayúsculo para México y Ecuador asomaba como la prueba más exigente, un eventual duelo con Inglaterra en los octavos de final supondría un escenario completamente distinto. Por primera vez en el torneo, el Tri no partiría como favorito, incluso jugando en el estadio Azteca.

Antes del inicio del Mundial, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs elaboró un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo con base en datos históricos del rendimiento de cada selección y su capacidad goleadora, además de diversos factores geográficos y de desempeño, como la altitud y la temperatura. El estudio le otorgó a Inglaterra un 5 por ciento de probabilidades de coronarse campeón, el cuarto porcentaje más alto, muy por encima del 0.8 por ciento asignado a México.

Tras un sólido debut, en el que venció 4-2 a Croacia, la selección inglesa no volvió a mostrarse tan arrolladora. Fue poco creativa frente a Ghana, que la complicó con su fortaleza física y le arrancó un empate sin goles. Después derrotó 2-0 a Panamá para asegurar el primer lugar del Grupo L, aunque sin mostrar el dominio exhibido en su presentación.

México, por su parte, cumplió al ganar sus tres partidos de la fase de grupos: 2-0 sobre Sudáfrica, 1-0 ante Corea del Sur y 3-0 frente a Chequia. El duelo de anoche contra Ecuador, que se esperaba cerrado, mostró la mejor versión del Tri, con un futbol fluido y efectivo que podría darle pelea a Inglaterra.

Tomas Boy y Chicharito Hernández padre festejan el gol de Luis Flores con que México venció 1-0 a Inglaterra en 1985. EL INFORMADOR/Archivo

Antecedentes de México vs. Inglaterra

La historia de los enfrentamientos entre México e Inglaterra comenzó en 1959 con una victoria mexicana. En aquel partido amistoso, el Tri se impuso 2-1 en el estadio Olímpico Universitario con goles de Raúl Cárdenas y Salvador Reyes. Derek Kevan descontó para los británicos.

El siguiente enfrentamiento terminó en una goleada de 8-0 en favor de Inglaterra, en 1961, en Wembley, escenario que también albergó el duelo más significativo entre ambas selecciones, correspondiente al Mundial de 1966.

En Inglaterra 1966, México e Inglaterra compartieron el Grupo 1 junto con Francia y Uruguay.

El Tri debutó con un empate 1-1 ante Francia y, en su segundo partido, el 16 de julio de 1966, enfrentó a los ingleses en Wembley, donde cayó 2-0.

La participación mexicana en aquella Copa del Mundo terminó en la fase de grupos, luego de empatar 0-0 con Uruguay y finalizar en el tercer lugar del sector con dos puntos.

Tres años después, en 1969, México e Inglaterra igualaron sin goles en un amistoso y no volvieron a enfrentarse hasta 1985, en un partido de preparación para el Mundial de 1986. Nuevamente en el estadio Azteca, la selección mexicana se impuso 1-0 con gol de Luis Flores.

Días más tarde, el 3 de junio, las selecciones volvieron a encontrarse en el estadio Jalisco de Guadalajara, un juego que no entra en los registros oficiales por no ser una fecha FIFA y que terminó con victoria inglesa con marcador de 4-0.

Desde entonces, mexicanos e ingleses se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas en partidos amistosos, y todas terminaron con victorias inglesas: 3-0 en 1986, 2-0 en 1997, 4-0 en 2001 y 3-1 en 2010.

El próximo domingo 5 de julio, si Inglaterra confirma los pronósticos y derrota a la República Democrática del Congo, ambas selecciones volverán a encontrarse en el estadio Azteca, ahora en un partido de Copa del Mundo.

