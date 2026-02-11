El arranque de la tercera temporada de la Liga Mexicana de Softbol ha sido cuesta arriba para Charros de Jalisco, ya que no ha logrado el rendimiento necesario para obtener los suficientes resultados positivos que le permitan posicionarse entre los primeros cuatro lugares, mismos que otorgan el pase a los playoffs de la competencia.

Después de 12 juegos disputados de la campaña 2026, las dirigidas por Yurubi Alicart aún no han encontrado la fórmula para convertirse en un equipo de temer y ganador . Con récord negativo de 4-8, la escuadra tapatía se ubica en el sexto sitio y sólo supera a los equipos de Sultanes Femenil y Naranjeros Softbol, los cuales tienen marca de 3-9 y 2-9, respectivamente.

Jalisco todavía no puede presumir de haber ganado una serie, puesto que solo ha conseguido cuatro victorias ante Bravas de León, El Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco; sin embargo, no ha logrado imponerse en los dos juegos reglamentarios necesarios para adjudicarse alguna . En contraste, ha sido barrido por Diablos Rojos y las propias Bravas.

La buena noticia para la novena jalisciense es que a la actual campaña le restan ocho series del rol regular, por lo que cuentan con el tiempo adecuado para tratar de reivindicar su camino y escalar puestos en la clasificación. Cabe recordar que, sólo los cuatro conjuntos con mejor porcentaje de victorias serán los que obtengan su boleto a la siguiente fase porque la postemporada inicia con las Semifinales .

Lo que sigue para Charros

Las jaliscienses recibirán este miércoles 12 y jueves 13 de febrero a Naranjeros Softbol en el Estadio Panamericano, ambos juegos pactados a las 19:30 horas . En tanto que, durante el fin de semana, también serán anfitrionas de los duelos ante Diablos Rojos que se jugarán el sábado 14 y domingo 15 a las 18:00 y 17:00 horas, respectivamente.

Diablos Rojos marcan la pauta

Las vigentes campeonas están sin freno en la LMS 2026 y muestran paso firme para alcanzar el título por segundo año consecutivo. Lideran el standing con marca de 9-3 y son el equipo con más carreras anotadas con un total de 109, dando muestra de su poderío a la ofensiva.

Por si fuera poco, en las estadísticas individuales, cuatro de sus jugadoras aparecen con números sobresalientes. Janae Jefferson lidera el porcentaje de bateo con .548; Jazmyn Renee Jackson es la pelotera con más cuadrangulares conectados al sumar siete y también la que más veces ha llegado a home con 20 carreras a cuenta personal; mientras que, Leannelys Zayaz es la jugadora más productiva con 22 carreras remolcadas.

