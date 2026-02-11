De Tonalá a Anfield; así creció "Cracks" de Manu Bravo en una década

En diez años, Manuel Bravo pasó de grabar videos en su casa en Tonalá, Jalisco; a montar su cámara en Anfield, el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y hasta el mítico Old Trafford. El creador del canal de YouTube "Cracks" que ha tenido un ascenso meteórico señaló que desde su fundación el objetivo de generar contenido informativo hecho por fans y para fans del futbol europeo en dicha plataforma.

Hace una década, Bravo encontró un hueco sobre el contenido futbolístico hecho en el país sobre el viejo continente y aprovechó YouTube para explotarlo: "En México la cobertura del fútbol europeo en medios tradicionales, era muy pobre. Pensé en crear un noticiero informal pero riguroso, que presentara en un solo video lo más importante para un fan: novedades, datos, declaraciones, curiosidades y polémicas”.

"Manu" aprovechó su trayectoria de más de diez años como periodista y su pasión por el futbol para crear "Cracks", un concepto que revolucionó el contenido digital y atrajo a los seguidores del futbol europeo.

Como ejemplo de ello, en uno de los primeros videos que aparecen en el canal, Bravo da noticia de la victoria del Barcelona por goleada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el 2015. En el contenido ya aparecen varios sellos distintivos: el uso combinado de reacciones, memes, goles, opiniones y repercusiones en redes sociales. Todo ello sintetizado en apenas unos minutos.

El novedoso modelo de "Cracks" comenzó a replicarse primero en América Latina y después en varios países de Europa. En México, el impacto modificó la forma de informarse sobre el deporte más seguido del país. Las cadenas deportivas tradicionales debieron ampliar su cobertura del futbol del viejo continente y comenzar a tomar con seriedad la plataforma de YouTube.

Actualmente, " Cracks " cuenta con seis millones de suscriptores y más de cuatro mil millones de reproducciones, lo que lo pone como el canal más grande de su tipo en la historia de YouTube. Los números registrados son superiores a canales de TNT Brasil, Fox Sports, UEFA, Bundesliga o incluso de equipos del tamaño del Real Madrid, Liverpool, Manchester United o Bayern Múnich.

En tema de futbol, el canal de "Manu" Bravo es parte del top 20 de canales más vistos a nivel mundial. E incluso, si lo ponemos a competir dentro de la clasificación de deportes en general, ocupa un lugar en el top 60 de toda la historia, de acuerdo con Social Blade.

El éxito de "Cracks" también puede verse como una transición de los medios tradicionales al mundo digital, tal y como lo revisita su creador: “No solo fue crear un concepto, una marca global y una comunidad gigante, también en lo personal significó una exitosa transición de los medios tradicionales al mundo digital, que se sostiene 10 años después”, dijo Manuel Bravo.

