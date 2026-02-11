El pasado 3 de febrero, dio inicio la Copa de Campeones de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 y América, junto con Tigres UANL y Pumas de la UNAM. En este primer encuentro de Ida, las Águilas se enfrentaron contra el Deportivo Olimpia de Honduras.

Luego de este encuentro, América consiguió uno de los triunfos más destacados en los que va de la competencia: ganó dos por uno en su complicada visita ante los de Honduras, un resultado clave que le da ventaja en la serie y lo confirma como uno de los favoritos del certamen .

Este 11 de febrero, ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de Vuelta. Te diremos a qué hora y a través de qué plataformas ver EN VIVO este encuentro que pude clasificar a Octavos de Final a las Águilas .

¿Cómo llega el América al juego de Vuelta?

América se encuentra en una buena posición, por no decir "más o menos": se coloca en el sitio número ocho de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Suma a penas ocho puntos que lo mantienen en el umbral de la descalificación del certamen mexicano, mismo que eliminó la fase del Play In en esta edición.

América, sin embargo, se presenta con ventaja en la Concachampions 2026 tras imponerse al club de Honduras. Las Águilas son el equipo favorito para ganar este partido, pero en el futbol, como en la vida, todo puede cambiar al último momento.

¿Cuándo y dónde ver América vs Deportivo Olimpia EN VIVO en la Concachampions?

Fecha: 11 de febrero

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX One y Fox +

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

FF