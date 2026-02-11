El pasado 3 de febrero, dio inicio la Copa de Campeones de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Los Rayados de Monterrey hicieron su aparición en el certamen internacional del balompié con un encuentro que dejó a muchos con una sensación de vacío, casi como de deuda.

Luego de este encuentro, ambos equipos quedaron empate a un tanto. Tras este resultado, la escuadra del norte dirigida por Domenec Torrent necesita reivindicarse en la Concachampions y debe aprovechar el encuentro de Vuelta para lograr clasificar a Octavos de Final .

Este 11 de febrero, ambos equipos volverán a verse las caras. Te diremos a qué hora y a través de qué plataformas ver EN VIVO este encuentro.

¿Cómo llega Monterrey al juego de Vuelta?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX no ha sido el mejor para los Rayados. La Pandilla se encuentra en la novena posición de la tabla general del certamen mexicano, acumulando solamente siete puntos . De seguir con esta racha "insuficiente", Monterrey estaría fuera de la Liguilla, sin oportunidad de pelear por un lugar en el Play In, ya que se ha eliminado de esta edición.

Además, Rayados no comenzó su paso por la Concachampions con paso firme, pues su esfuerzo en la cancha solo le valió un empate a un tanto contra el equipo de Guatemala. A pesar de que la afición espera lo mejor, esta no ha sido una temporada muy rendidora para el equipo del norte .

¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Xelajú MC EN VIVO en la Concachampions?

Fecha: 11 de febrero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: FOX One y Fox +

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

