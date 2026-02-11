El británico Lando Norris celebró un "día positivo" para McLaren después de que el campeón de la Fórmula 1 (F1) marcara hoy miércoles el mejor tiempo en la jornada inaugural de las pruebas de pretemporada en Bahrein. También tuvo actividad el mexicano Sergio "Checo" Pérez a bordo de su monoplaza de la nueva escudería Cadillac.

En una señal temprana de que Norris y Max Verstappen, de Red Bull, podrían reanudar su batalla por el título esta temporada pese a los cambios radicales en los monoplazas, Norris fue el más rápido por 0.129 segundos, con Verstappen como escolta.

Tras una prueba "shakedown" secreta en España el mes pasado, el foco se desplaza esta semana hacia el rendimiento, más que hacia la fiabilidad básica.

"Por supuesto, estar en Bahrein con sol, las condiciones son muy diferentes a las de Barcelona: hace mucho calor y hay bastante viento, y fue interesante ver cómo se comporta el auto de manera distinta", comentó Norris. "Fue un día positivo, aprendimos mucho y tengo ganas de volver a subirme al auto mañana".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, destacó en particular a Max Verstappen como "muy, muy fuerte", pero el piloto neerlandés señaló que su atención estaba en probar el nuevo motor de Red Bull, desarrollado con Ford, además de los neumáticos, y que "no nos estamos enfocando en los tiempos por vuelta ni en la clasificación".

Fue el primero de tres días de pruebas esta semana, con tres más la próxima. La primera carrera de la temporada será el Gran Premio de Australia 2026 el mes que viene.

Los equipos dispondrán de unas ocho horas de tiempo en el circuito de Sakhir, mientras los pilotos se familiarizan con los monoplazas con los que competirán durante la campaña de 2026, con cambios en la tecnología y en el reglamento.

Las nuevas regulaciones para 2026 harán que los autos sean más cortos, más estrechos y más ligeros, con mayor dependencia de la energía eléctrica.

Charles Leclerc fue el tercero más rápido con Ferrari, que tiene algo que demostrar tras quedarse sin victorias la temporada pasada. Esteban Ocon fue una sorpresa al figurar cuarto con Haas. Oscar Piastri, compañero de Norris y rival por el título la temporada pasada, quedó quinto.

George Russell fue el sexto más rápido tras semanas de conjeturas sobre si Mercedes podría tener el ritmo para ser contendiente en 2026, y el siete veces campeón Lewis Hamilton terminó séptimo con Ferrari.

Hamilton dijo que había sido "una decisión bastante difícil de tomar" no continuar con Riccardo Adami como su ingeniero de carrera tras una dura temporada de debut con Ferrari.

¿Cómo le fue a Checo Pérez y Cadillac?

Este miércoles, el nuevo equipo Cadillac también tuvo actividad, pero fue un día discreto, con el mexicano Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas quedaron 14 y 16, respectivamente, en los autos del equipo estadounidense.

Para Williams, fue una jornada de aprendizaje después de que los retrasos le impidieran participar en Barcelona el mes pasado. Alex Albon fue el décimo más rápido y Carlos Sainz Jr., el 13.

"En cuanto al auto, lo que puedo decir es que no tiene vicios, no hay nada particularmente malo, pero claramente tenemos que profundizar en los detalles", manifestó el jefe del equipo, James Vowles.

El argentino Franco Colapinto sufrió con su Alpine durante la mañana. Apenas completó 28 vueltas con un tiempo de 1 minuto y 40.330 segundos para quedar en la última posición entre los 18 pilotos que salieron al circuito el miércoles.

X / @F1

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF