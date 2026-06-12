Lluvia obliga a suspender el primer juego entre Charros y Diablos en Zapopan

La lluvia volvió a convertirse en protagonista en la Liga Mexicana de Beisbol. El primer encuentro de la serie entre Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México tuvo que ser suspendido la noche de este viernes debido a una fuerte precipitación que azotó la Zona Metropolitana de Guadalajara y que provocó severas afectaciones en el estadio Panamericano.

Aunque el aguacero no tuvo una duración prolongada, sí fue lo suficientemente intenso para generar importantes daños en distintas áreas del inmueble. Entre las afectaciones reportadas se encuentran inundaciones en la zona VIP, así como en vestidores e ingresos al estadio, lo que complicó las condiciones para continuar con el desarrollo del compromiso.

La suspensión llegó cuando se disputaba la parte alta de la segunda entrada y los Diablos Rojos se encontraban a la ofensiva. Previamente, el encuentro ya había sufrido una breve interrupción luego de que el pitcher abridor de Charros, Zac Grotz, presentara molestias físicas que requirieron atención médica en el terreno de juego.

Tras ser revisado, el lanzador regresó a la lomita para enfrentar a Luis Liberato, quien conectó un rodado que derivó en el tercer out del rollo. Sin embargo, apenas concluyó el episodio, la lluvia comenzó a caer de manera torrencial sobre el recinto.

Si bien la precipitación no alcanzó las tres medias horas reglamentarias de espera, los daños ocasionados por el agua impidieron que el terreno y las instalaciones quedaran en condiciones aptas para reanudar las acciones.

Ante esta situación, este sábado se celebrará una doble cartelera en la casa de los Charros. El primer juego se disputará a las 13:00 horas a nueve entradas, mientras que el segundo encuentro arrancará a las 18:00 horas.

Además, el club informó que los aficionados que adquirieron boleto para el juego de este viernes podrán ingresar al estadio para la jornada del sábado.



JM