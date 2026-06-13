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Peleas de box hoy sábado 13 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

El "Bam" Rodríguez reta a Antonio Vargas por el campeonato peso gallo de la AMB después de dominar las divisiones inferiores

Por: G. Solano

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El "Bam" es favorito para coronarse esta noche. FACEBOOK/MatchroomBoxing

Jesse "Bam" Rodríguez renunció a sus campeonatos supermosca para tratar de conquistar la división de peso gallo, y hoy retará a Antonio Vargas, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en Arizona.

Vargas asumió como campeón apenas este mes, después de que la AMB declarara a Seiya Tsutsumi como campeón en receso debido a una condición médica que le impide subir al cuadrilátero. Esta situación ya se había presentado el año pasado, y el estadounidense de origen mexicano y puertorriqueño respondió reteniendo el título tras empatar su pelea contra Daigo Higa en Japón.

Esta vez, los especialistas se decantan por el "Bam" para ganar el combate.

Rodríguez es considerado uno de los cinco mejores boxeadores libra por libra, y tras dominar las divisiones inferiores se prevé que no tenga problemas para hacer lo mismo en las 118 libras.

"Siento que aún no he mostrado ni el 50 % de mi potencial, pero cuanto más duro sea el rival, mejor será mi rendimiento", dijo Bam Rodríguez ayer en rueda de prensa.

Se prevé que este combate comience a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por DAZN. La función, en la que también se disputarán otros dos cinturones, comenzará a las 18:00 horas.

Cartelera completa en el Footprint Center de Phoenix

  • Jesse "Bam" Rodríguez vs. Antonio Vargas: pelea por el campeonato mundial de peso gallo de la AMB.
  • Arturo Cárdenas vs. Jordan Martínez: pelea por el campeonato Continental Américas de peso supergallo del CMB.
  • Elif Nur Turhan vs. Gabriela Téllez: pelea por el campeonato femenino de peso ligero de la FIB.
  • Adrián Rodríguez vs. Elías Montoya: pelea en peso ligero.
  • Trini Ochoa vs. Cristian Pérez: pelea en peso superligero.
  • Lechal Xavier Esquivel vs. Rayshawn Taylor: pelea en peso pluma.
  • Héctor Beltrán vs. Shaquile Felicia: pelea en peso superwelter.
  • Ronny Álvarez vs. Filip Stankovic: pelea en peso supermedio.
     

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